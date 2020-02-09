9 февраля 2020

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Тренировка за 10 минут – 3 лучших упражнения, чтобы всегда быть в тонусе

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Тренировка за 10 минут – 3 лучших упражнения, чтобы всегда быть в тонусе

Достаточно всего 10 минут в день, чтобы поддерживать фигуру и тонус кожи. Просто регулярно выполняйте следующие упражнения.

Берпи (бурпи)

Берпи по праву считается одним из самых эффективных упражнений для домашних тренировок. Оно совсем несложное в плане техники выполнения и дает отличный результат.

С положения стоя, присядьте и упритесь руками в пол. Одновременно с этим, переместите ноги назад, став в классическую планку на прямых руках. Затем, в прыжке, подтяните ноги к рукам. Поднимитесь на ноги, сделайте прыжок и хлопните руками над головой. Повторите упражнение снова, без отдыха. Выполните 4 подхода по 1,5 минуты каждый.

Планка

Планка задействует все основные группы мышц: поперечную, прямую, косые мышцы живота и ягодицы. Именно поэтому она идеальна для группы мышц брюшного пресса. Чтобы сделать это упражнение, первым делом примите упор лежа, затем вытяните ноги и согните руки в локтях под углом 90 градусов. Важно, чтобы локти находились непосредственно под плечами, а тело от головы до пяток составляло прямую линию. Задержитесь в таком положении минимум на 30 секунд.

Приседания

При выполнении приседаний подкачиваются ягодицы, сжигается жир в области бедер и тренируется спина. Встаньте ровно, ноги поставьте на ширине таза, руки согните в локтях и сцепите кисти на уровне солнечного сплетения. На вдохе отведите таз назад и согните ноги в коленях до образования прямого угла. Выдыхая, вернитесь в исходное положение. Приседайте без остановок на протяжении минуты. Сделайте 3 подхода. Чтобы повысить эффективность упражнения и сжигать еще больше калорий, попробуйте выполнять описанные выше приседания с прыжком.

Ivona.bigmir.net

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