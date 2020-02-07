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Тренер Селены Гомес рассказал, как певица поддерживает спортивную форму <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Тренер Селены Гомес рассказал, как певица поддерживает спортивную форму - ФОТО
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Тренер Селены Гомес рассказал, как певица поддерживает спортивную форму - ФОТО

С 2013 года певица и актриса Селена Гомес активно занималась спортом с личным тренером, профессиональным регбистом Люком Милтоном. Однако в конце 2018 года ей пришлось сделать перерыв и сосредоточиться на борьбе с паническими атаками и депрессией. Справившись с психическими заболеваниями, Селена снова вернулась к занятиям и привела себя в форму. Об особенностях ее новых тренировок Милтон рассказал изданию Us Weekly.

Программа Селены, разработанная Милтоном, называется Training Mate и представляет собой 45-минутную высокоинтенсивную интервальную тренировку (HIIT), в которой кардионагрузка сменяется упражнениями на сопротивление.

"Селена выглядит потрясающе. Она полностью отдается тренировкам и последовательна. Она заботится о своем здоровье, и это самое главное", - рассказал тренер и добавил, что певица часто посещает занятия вместе с лучшей подругой Кортни Лопес.

По словам Милтона, на первом после длительного перерыва занятии Гомес нервничала, однако со временем справилась с эмоциями и даже не отреагировала на прозвучавшую в зале песню ее бывшего возлюбленного Джастина Бибера.

"Я хочу, чтобы она уходила с тренировок с улыбкой на лице, потому что от этого напрямую зависит результат. Чем чаще человек занимается спортом, тем активнее он становится. Селена настоящая легенда и хорошая спортсменка. У нее замечательный характер, и она отлично ладит со всеми в зале", - отметил тренер.

Glamour.ru

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