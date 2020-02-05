Максимум пользы - Как правильно сочетать продукты - ФОТО

Известно, что одни продукты несут организму пользу, а другие - нет. Те, кто внимательно относится к своему рациону, стараются отдавать предпочтение фруктам, овощам, постному белку и другой пище, которую мы привыкли считать полезной. Но не все знают, что определенное сочетание разных продуктов может умножить их пользу в несколько раз. Мы расскажем о самых идеальных комбинациях.

ШПИНАТ + КЛУБНИКА

Этот вариант идеален для тех, кто испытывает недостаток железа. В шпинате содержится около 3 мг железа, но лучше всего оно усваивается с витамином С, который можно найти в клубнике, лимоне, киви и других фруктах. Шпинат и клубника - не самое тривиальное сочетание, но тут стоит проявить фантазию. Например, можно сделать легкий салат, добавив к зелени и ягодам немного рикотты и сбрызнув все соком лимона.