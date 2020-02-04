10 советов для быстрого похудения - ФОТО

Есть меньше, двигаться больше - кажется, если соблюдать эти правила, килограммы растворятся сами собой. Но опытных худеющих этим не проведешь. От диеты к диете метаболизм меняется, из года в год организм засоряется, кишечник ослабевает, желудок портится, однако это в учет никто не берет.

Мы подготовили 10 советов от диетолога, позволяющих завести ваш организм заново и увеличить отдачу от диеты так, что вы увидите первые ощутимые результаты уже через неделю.

СЛЕДУЕТ ПРОЙТИ ДЕТОКС-ПРОГРАММУ

Процесс снижения веса желательно начинать с очищения организма. Это можно сравнить с генеральной уборкой в вашей квартире. Для этих целей как нельзя лучше подходят программы детокса австрийского врача, гастроэнтеролога, терапевта Ф. К. Майера. Эта система мягкого очищения, основанная на физиологических процессах нашего организма, ускорит метаболизм, "успокоит" инсулин, запустит процесс липолиза и др. Полный курс оздоровления по Майеру рассчитан на 21 день, можно разделить на период очищения в клинике и выполнение врачебных рекомендаций дома. Согласно принципам доктора Майера, организм здоров, когда здоров его кишечник, а его оздоровление надо начинать с очищения. Прием раствора английской соли только под наблюдением доктора позволит физиологично очистить ваш кишечник.

НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО ДЕЛАТЬ МАССАЖ КИШЕЧНИКА

Для улучшения процессов кровообращения и лимфодренажа органов брюшной полости утром натощак, прежде чем встать с кровати, делайте самомассаж живота в течение 5 минут. Проводите круговые поглаживающие движения ладонью с легким нажимом по часовой стрелке по ходу толстого кишечника, чередуя их с диафрагмальным дыханием, делая медленный глубокий вдох и выдох.

ИСКЛЮЧИТЬ ВСЕ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ

Пища может оказывать как полезное действие на организм, так и негативное. Лечебное питание заключается не только в употреблении полезных продуктов, обеспечивающих верное соотношение белков, жиров и углеводов, но и в исключении непереносимых. Питание по Майеру как раз соответствует этим требованиям: в диете не используются продукты, содержащие глютен, лактозу, фруктозу и гистамин. Употребление непереносимых продуктов может вызывать проблемы с пищеварением, набор веса, увеличение висцерального жира, нарушать сон и настроение.

СЛЕДИТЬ ЗА КИСЛОТНОСТЬЮ

Здоровье вашего организма, скорость метаболизма и контроль веса зависит от кислотно-щелочного равновесия. Поддерживать нормальную рН организма позволяет правильное сочетание закисляющих и ощелачивающих продуктов в одном приеме пищи. Поэтому белковосодержащие продукты желательно употреблять вместе с овощным гарниром. Проверить вашу кислотность можно как в лабораторных условиях, так и самостоятельно. Для второго варианта необходимо купить тест-полоски в аптеке для определения рН слюны или мочи. Если кислотность повышенная, то нужно придерживаться щелочной диеты - увеличить употребление листовых и не крахмалистых овощей, лучше зеленого и белого цвета. Способ приготовления - на пару или в виде овощных щелочных супов. При этом ограничить употребление белков, круп и сладких продуктов. По статистике большинство людей имеют повышенную кислотность, особенно те, кто страдает от лишнего веса.

НЕ ПИТЬ ВОДУ ЗА 30 МИНУТ ДО ЕДЫ И ВО ВРЕМЯ

Разрешается выпить первый стакан воды через 40 минут после перекуса. Такой способ приема жидкости не нарушает кислотность органов пищеварения и позволяет работать основным ферментам, расщепляющим белки, жиры и углеводы в полную силу.

ТЩАТЕЛЬНО РАЗЖЕВЫВАТЬ ПИЩУ

Пищеварительный процесс начинается, как принято думать, не в желудке, а уже в ротовой полости. Там происходит формирование пищевого комка и смачивание пищи слюной, содержащей ферменты (амилаза, мальтаза) и бактерицидные вещества (лизоцим). Медленный прием и тщательное пережевывание пищи 30-40 раз запускает правильные процессы ферментации, позволяет быстрее почувствовать насыщение и уменьшить объем съеденной пищи.

НЕ ЕСТЬ ТВОРОГ И НЕ ПИТЬ КЕФИР НА НОЧЬ

Употребление молочных продуктов, содержащих лактозу, вечером может вызывать процессы брожения и повысить выброс гормона инсулина, который усиливает отложение жира, особенно в области живота.

НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ ВЫБРОСЫ ИНСУЛИНА

Исключите употребление углеводов и сладких продуктов вечером. Это также стимулирует повышение инсулина, что затрудняет снижение веса. Введите в свой режим питания интервальное голодание - отказ от одного приема пищи, например, ужина, 2 раза в неделю.

ВМЕСТО ПЕРЕКУСОВ ЛУЧШЕ ПИТЬ ЧАЙ МАТЧА

Это мощный природный детоксикант за счет большого содержания хлорофилла. Чай помогает снижать вес за счет ускорения метаболизма и окисления жиров; нормализует холестериновый обмен, уменьшает уровень "плохих" липидов в крови и улучшает состояние сосудов. По своим свойствам тонизировать организм чай матча не на много уступает кофе, но, в отличие от него, не закисляет организм, а ощелачивает его.

Фото: Getty Images

Еlle.ru

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