Как выбрать свой спорт?

Сейчас каждый может заниматься любым видом спорта и начать можно в любом возрасте. Но среди огромного количества спортивных школ и фитнес-клубов бывает сложно остановиться на чем-то одном. Рассказываем, как выбрать свой вид спорта.

Хотите похудеть? Идите на аэробику, бегайте или ездите на велосипеде. Еще вам подойдет теннис, бокс, легкая атлетика. В принципе, любая физическая активность поможет похудеть.

Мечтаете о подтянутом и рельефном теле? Идите в тренажерный зал или на фитнес.

Хотите накачать мышцы и стать сильнее? Подойдет тренажерный зал, тяжелая атлетика и кроссфит.

В приоритете укрепить здоровье? Поможет йога, пилатес, плавание или ходьба.

Хотите поддерживать тонус и молодость? Снова йога, пилатес, плавание, ходьба, стретчинг и езда на велосипеде.

Вот на что еще стоит обратить внимание при выборе активностей:

Ориентируйтесь на состояние здоровья. В идеале стоит сходить перед занятиями на прием к врачу и выяснить, нет ли у вас каких-то противопоказаний. Например, при варикозе нельзя поднимать большие веса, а при проблемах с сердцем - быстро бегать.

Учитывайте свой характер и темперамент. Экстравертам обычно нравятся групповые виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол. Интроверты чаще предпочитают активности, в которых результат зависит только от них, например, плавание, йога или тяжелая атлетика. Сангвиники и холерики больше любят активные движения: теннис, степ-аэробика, бокс. Флегматики и меланхолики скорее выберут нагрузки в более медленном темпе: тренажерный зал, пилатес, стретчинг. Конечно, это все в теории, а на практике нужно самому попробовать, чтобы понять, что вам больше по душе.

Учитывайте бюджет. Да, главное желание, и средства обычно находятся. Но все же стоит учитывать цены на абонемент в зал или необходимость формы. Например, без перчаток и шлема вы никак не побоксируете. А вот для бега достаточно удобной спортивной одежды.

Ivona.bigmir.net

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