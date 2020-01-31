Как оставаться стройной? - Правила питания Марго Робби

Lady.Day.AZ представляет 5 правил питания австралийской актрисы, которые помогают ей сохранять великолепную форму и сияющую кожу.

1. ОТСУТСТВИЕ ЗАВТРАКА

Марго Робби уверяет, что из-за насыщенного графика она редко успевает позавтракать и первым серьезным приемом пищи для нее становится обед. Тренер звезды Дэвид Хиггинс советует этот способ тем, кто хочет быстро сбросить вес, и приводит в пример Клаудию Шиффер и Наоми Кемпбелл - обе супермодели давно отказались от завтраков в пользу насыщенных и питательных обедов. Ближе к 12 часам дня Марго Робби употребляет большой смузи и у нее есть два любимых рецепта: с капустой и яблоком или с овсянным молоком, малиной и ежевикой.

"Секрет прост - вместо завтрака ваш организм расходует энергию, которая у вас в запасе, и таким образом ваш метаболизм быстро разгоняется", - говорит тренер Марго Робби.

2. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

По словам белокурой австралийки, время от времени она разрешает себе съесть любимый круассан или печенье, но тогда следующие три дня ей приходится есть морковные палочки и салаты.

"Я люблю пиво, бургеры и картошку фри, но...Если я буду питаться этим часто, мое тело будет выглядеть хуже. Поэтому во всем должен быть баланс. После употребления фаст-фуда я устраиваю несколько разгрузочных дней"

3. ЛЮБИМЫЙ БЕЛКОВЫЙ ОБЕД

Марго Робби называет своим любимым блюдом запеченную курицу в лимонном соке и чаще всего отдает предпочтение именно такому обеду. В качестве гарнира звезда фильма "Две королевы" выбирает салат из сладких томатов и огурцов, приправленный оливковым маслом.

4. БОКС + КАРДИО + ПРИСЕДАНИЯ

Основой всех тренировок Марго Робби являются кардио-нагрузки - звезда любит бег, серфинг, а также несколько раз в неделю ходит на бокс. Тренер уверен, что именно благодаря боксу Марго обладает такой изящной и подтянутой фигурой. Помимо этого, Робби уделяет много времени тренировкам мышц ягодиц, к которым пристрастилась во время подготовки к роли фигуристки Тони Хардинг.

5. ВКУСНЫЙ УЖИН

После дня, насыщенного тренировками, съемками и встречами с агентами, Марго Робби старается вкусно и полезно ужинать в кругу родных и близких. Чаще всего актриса и ее супруг Том Акерли готовят стейки из тунца, а в качестве гарнира выбирают печеную бейби-картошку.

"Иногда я позволяю себе на ужин бокал белого вина или розэ, особенно когда ем морепродукты".

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook