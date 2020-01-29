Почему мы засыпаем после еды?

Наверняка у вас хоть раз было желание прилечь и подремать после сытного приема пищи. И если обычно мы привыкли описывать это состояние как "сонливость и расслабленность", то существует и клинический термин такого заболевания как постпрандиальная, или реактивная, гипогликемия, в быту - "пищевая кома". Оно обычно описывается как чувство крайней усталости или летаргии, которое может длиться в течение нескольких часов. Существует несколько различных теорий о причинах "пищевой комы" и о методах, которые помогут предотвратить возникновение этого состояния.

Когда мы едим, желудок вырабатывает гастрин, гормон, который способствует выделению пищеварительных соков. Когда пища попадает в тонкий кишечник, клетки кишечника выделяют еще больше гормонов (энтерогастрон), которые сигнализируют о других функциях организма, включая регуляцию кровотока.

Но какое это имеет отношение к сонливости? Когда мы перевариваем еду, все больше крови направляется в желудок и кишечник, чтобы вывести поглощенные недавно переваренные метаболиты. По этой причине остается меньше крови для других частей тела, в том числе мозга. Это состояние может вызвать у некоторых людей ощущение сонливости или усталости.

Тем не менее, наш организм гораздо сложнее, он реагирует не только на объем пищи. То, что мы едим, так же важно, как и размер порции.

Биохимия и сон

В течение многих лет исследователи изучали связь между едой и сонливостью, но с другой точки зрения. Если мы углубимся в тему характера сна, мы сможем понять, что заставляет некоторых людей набирать вес и приобретать такие заболевания, как диабет и атеросклероз (болезнь артерий, которая развивается с отложениями жира в стенках артерий).

Для многих не секрет, что прием пищи с дисбалансом питательных веществ, богатых жирами или углеводами, связан с ощущением сонливости. Но что, если в вашем рационе питательные вещества сбалансированы или еда богата белком. Что тогда приводит к снижению активности после еды?

Ученые в Германии документально подтвердили, что прием пищи с высоким содержанием углеводов, которые также имеют высокий гликемический индекс (что означает, что они быстро высвобождают сахар в кровь), вызывает увеличение уровня гормона инсулина. Инсулин способствует всасыванию и употреблению глюкозы из кровотока после еды. Но этот механизм также позволяет вводить в мозг особую аминокислоту (мы получаем ее при переваривании белков), называемую триптофаном.

Это важно, поскольку триптофан превращается в другое химическое вещество в мозге, называемое серотонином, сигнальным химическим веществом или нейромедиатором, которое может стать причиной сонливости, в особенности у детей.

Но вызывает ли сонливость употребление продуктов, богатых незаменимой аминокислотой триптофан, таких как мясо индейки, творог, тофу и бананы? Вероятно, нет, так как всплеск инсулина, вызванный потреблением углеводов, позволит триптофану проникнуть в ваш мозг вместе с некоторыми другими аминокислотами.

В этом случае именно дисбаланс питательных веществ с преобладанием пищи, богатой жирами или углеводами, связан с ощущением сонливости.

С другой стороны, употребление пищи с высоким содержанием белка вызовет попадание большого количества аминокислот в мозг и, вероятно, будет оказывать стимулирующее, а не снотворное действие, поскольку высвобождаемый после еды инсулин стимулирует их транспорт через клеточные мембраны.

Мелатонин и сонливость

Коровье молоко пьют теплым часто перед сном, чтобы улучшить процесс засыпания и успокоить нервную систему. Но именно мелатонин (естественный гормон, который регулирует наш ночной или дневной ритм) в молоке, может вызывать сонливость.

Впервые выявленный в 1950-х годах, мелатонин является гормоном, секретируемым шишковидной железой под мозгом. Он в основном производится ночью, пик около трех или четырех часов утра. Мелатонин действует на рецепторы в мозге, которые вызывают сонливость как часть цикла сна-бодрствования.

Почему мы засыпаем после еды - вопрос открыт

Итак, как же еда влияет на сон? Короткий ответ: достоверно сказать сложно.

Мы знаем, что кишечные гормоны, называемые энтерогастронами, которые выделяются во время еды, могут влиять на кровоток. И что некоторые из этих гормонов (особенно те, которые называются CCK или холецистокинин) могут вызывать у нас сонливость, вероятно, влияя на выработку нейротрансмиттера серотонина и мелатонина.

Мы также знаем, что углеводы могут способствовать выделению инсулина после еды, что может способствовать действию триптофана на мозг, опять же через серотонин.

Но перейдем к практике.

Что делать, чтобы не уснуть после еды?

Не переедайте

Следите за размером порции. Дайте время организму, чтобы уровень естественного гормона лептина (который уменьшает чувство голода) повышался, и грелин (обычно выделяемый только когда мы начинаем есть) снижался, тем самым снижая аппетит и вызывая чувство сытости.

Сбалансированный рацион

Потребляйте белки и углеводы в соотношении один к двум. Включайте в свой рацион растительные жиры, наравне с животными жирами. И не пренебрегайте ни одной из основных групп продуктов питания (овощи и бобовые, фрукты, зерновые, постное мясо и молочные продукты), поскольку все они содержат некоторые важные питательные вещества, которые наш организм не может производить.

В частности, убедитесь, что вы получаете все необходимые минералы и микроэлементы, включая в свой рацион различные овощи и салаты, а также небольшое количество фруктов.

Избегайте пассивного отдыха после основного приема пищи

В данном случае совет "полежать, чтобы жирок завязался" не пойдет вам на пользу. Как только еда уляжется, будьте умеренно активны. Это поможет лучше контролировать уровень сахара в крови.

Ivona.bigmir.net

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