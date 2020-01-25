5 правил этикета в тренажерном зале - ФОТО

Если ты собралась в спортзал - знай, что там есть негласные правила, которые нужно соблюдать, чтобы не раздражать всех вокруг своим невежественным поведением...

Лондонское издательство Debrett's, выпускающее книги по этикету, опубликовало 5 правил поведения в спортзале, которые помогут тебе и окружающим тебя людям тренироваться в комфортной атмосфере.

Убирай за собой

Знаешь, как это неприятно - заниматься на скамье, которая еще не успела высохнуть после того, как на ней попотел предыдущий человек? А теперь немного статистики: 12% людей не используют дезодорант перед визитом в спортзал, а 18% - не стирают свою спортивную одежду после тренировки, используя ее минимум 2-3 раза.

При таких данных все должны бы были ходить в спортзал со специальной тряпочкой, чтобы протирать тренажер перед тем, как им пользоваться. Но только 1/5 посетителей спортзалов делают это. Хороший вариант не быть как все - бросить в спортивную сумку бумажные полотенца и спиртовой спрей.

Не мешать другим людям

Друзья по спорту - друзья до конца жизни. Это правда, но только что, если у человека, к которому ты собираешься подойти с разговором, уже достаточно друзей? Что если все, что ему сейчас нужно, - это четкий фокус на правильной технике выполнения упражнения?

Нет ничего хуже навязчивого "друга", особенно в спортзале. Поэтому если ты видишь, что кто-то демонстрирует недвусмысленные намеки, мол, не подходи ко мне - я занят (например, слушает музыку в наушниках или выглядит серьезным и сосредоточенным), то лучше не приставай к такому человеку - подожди, пока он не закончит тренировку и у него не появится настроение для разговора.

Не заставляй других стоять в очереди

Не в каждом спортзале есть достаточное количество тренажеров, чтобы все желающие могли заниматься без необходимости выстаивать очередь. Однако это не значит, что если ты, наконец, получила возможность залезть на любимый тренажер, он стал твоей собственностью...

Одно дело - заниматься на тренажере в интенсивном темпе, другое - сидеть на нем без дела, тупить в телефон или общаться с другим таким же эгоистом на соседнем тренажере.

Не ищи в спортзале свою вторую половинку

Кому-то нравится идея знакомства во время изнурительной становой тяги, но большинство людей не хотят отвлекаться на флирт во время тренировки.

Если тебе понравился парень - подожди, пока он закончит, и заговори с ним, например, в спортивном баре после тренировки.

Оставляй телефон в раздевалке

Когда ты пытаешься выжать из себя максимум, а кто-то, тренирующийся рядом, громко разговаривает по телефону или устраивает гламурную фотосессию - это раздражает.

Оставляй свой телефон в раздевалке, чтобы не быть для других людей чем-то вроде жужжащей мухи, которую хочется со всей силы прихлопнуть свернутой в рулон газеткой...

Еdinstvennaya.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook