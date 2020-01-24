10 главных мифов о похудении

Процесс похудения очень часто тормозят многочисленные советы, которые мы читаем в интернете или слышим от друзей. И чем больше этих советов, тем легче запутаться, ведь все они друг другу противоречат. Кто-то считает, что нельзя есть на ночь, что глютен - ключ к набору веса, а кардио - единственный способ от него избавиться. Ниже мы развеиваем 10 самых главных мифов о похудении, в которые многие продолжают верить в 2020 году.

1. Употребление жиров в пищу ведет к набору веса

Жиры действительно содержат вдвое больше калорий на грамм, чем белки или углеводы, однако за счет этого они способны обеспечивать чувство сытости вдвое дольше. Главное - не забывать, что жиры бывают разные: масло, на котором пожарили картошку фри, действительно представляет большую угрозу для фигуры, а вот авокадо, лосось и оливковое масло являются важными составляющими здорового рациона. Конечно, если вы съедите жиров больше суточной нормы, вы наберете вес, но это в равной степени касается всех продуктов.

2. Главное - считать калории

Дефицит калорий - это действительно основополагающий фактор для снижения веса, но большую роль играет и то, из каких продуктов вы эти калории получаете. Вы можете съесть плитку молочного шоколада и получить 650 ккал, а можете - здоровый обед, в котором сбалансированы жиры, белки и углеводы. Притом что калорийность примерно одинаковая, на вашем теле такое питание отразится совершенно по‑разному.

3. Углеводы - враги стройного тела

Отказ от углеводов - одна из самых больших ошибок, которые мы совершаем в стремлении похудеть. Как и жиры, углеводы незаменимы для нормального функционирования организма, а их нехватка влечет за собой серьезные последствия для здоровья. Углеводы бывают разные, от сахара и белого хлеба действительно можно полностью отказаться (тут уже вопрос силы воли), а содержащие медленные углеводы цельнозерновые продукты способны обеспечить организм всем необходимым и надолго утолить чувство голода.

4. Еда на ночь влечет за собой неизбежный набор веса

Основные вопросы, которые стоит задать себе, когда речь заходит о похудении, - это что и в каких количествах вы едите. Если ответ на них вас полностью устраивает, то вопрос "когда?" отпадает сам собой. Не стоит есть за 2−3 часа до сна, исключительно из-за того, что пища не успеет перевариться, это вызовет дискомфорт в кишечнике и беспокойный сон. А если вы привыкли ложиться после полуночи, а последним приемом пищи был салат в 6 часов вечера, организм быстро проголодается снова. Правильный сбалансированный ужин минимум за 3 часа до сна - это ключ к хорошему здоровью. И фигуре он не навредит.

5. Любые погрешности питания можно "отработать" в спортзале

Как ни прискорбно, но лишние 30, 40 и даже 60 минут на беговой дорожке не избавят вас от последствий ужина в ресторане быстрого питания. Во‑первых, потому что съесть лишнюю тысячу килокалорий гораздо легче, чем потом ее сжечь. Во‑вторых, отсутствие необходимых питательных веществ во вредных продуктах все равно отразится на организме, даже если не в виде жировой массы. К тому же изнурительная тренировка не только не избавит вас от последствий нарушения диеты, но и может повлечь за собой проблемы со здоровьем, если организм будет слишком изнурен.

6. БАДы помогают похудеть

БАД - это биологически активная добавка (кальций, магний, витамин В, омега-3 и тому подобное). БАДы должен назначать врач, если после сдачи анализов у вас выявлен дефицит того или иного вещества. Каким образом микроэлементы должны помочь в похудении - неизвестно, а вот их прием без консультации с врачом может быть опасен для здоровья.

7. Завтрак обязателен для похудения

Вопреки распространенному мнению, которое транслируется, кажется, всеми, завтрак не ведет к автоматической потере веса. Конечно, завтрак зарядит вас энергией с утра и уменьшит вероятность переедания, но, похудеете вы или нет, по‑прежнему зависит от количества калорий и баланса питательных веществ, которые вы употребляете в течение дня.

8. Отказ от глютена поможет похудеть

Глютен - это всего лишь натуральный белок, содержащийся в пшенице и некоторых других злаковых. Безглютеновая диета необходима только людям, страдающим целиакией (непереносимость глютена), и может даже послужить причиной набора веса. Часто в состав безглютеновых продуктов, которые вы найдете в отделе диетического питания, входят добавленный сахар и трансжиры, что делает их куда более вредными для фигуры, чем их натуральные аналоги.

9. Кардиотренировки - единственный способ сжечь жир

Если вы всей душой ненавидите беговую дорожку, необязательно проводить на ней часы. Силовые тренировки зачастую более эффективны для снижения веса, чем кардио. Если вы нацелены на похудение и соблюдаете дефицит калорий, активного роста мышечной массы опасаться не стоит. Силовые тренировки только укрепят мышцы и послужат прекрасной альтернативой кардиоупражнениям.

10. Вкусная еда - вредная еда

Идея о том, что работа над собой не может быть приятной, прочно укрепилась в массовом сознании. Тренировки всегда в тягость, полезная еда всегда невкусная, и вообще, чтобы хорошо выглядеть, необходимо пройти через множество лишений. На самом деле это большое заблуждение. Сейчас можно найти огромное количество рецептов вкусных низкокалорийных блюд, которые превратят похудение в настоящий праздник. Это же касается и тренировок, главное - найти активность по душе.

Вazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook