6 советов, как ускорить метаболизм

Когда разговор заходит о похудении, то чаще всего мы слышим слово "метаболизм". Что же это за волшебное заклинание, которое помогает одним есть много и не поправляться, а другим сидеть на самых жестких диетах и при этом не сбрасывать ни грамма? Метаболизм отвечает за скорость, с которой наш организм превращает пищу в энергию и тратит ее на поддержание жизненно важных процессов и различные активности. Соответственно, чем выше скорость обмена веществ, тем больше калорий мы сжигаем. Сильное ограничение питания в этом случае не пойдет вам на пользу: не получив необходимую норму калорий, организм перейдет в режим энергосбережения и начнет откладывать их "на черный день", а вес встанет. Поэтому самый оптимальный способ похудеть, сохранив при этом привычный рацион и не сокращая количество потребляемых калорий, - ускорить метаболизм.

1. Принимайте пищу каждые 3-4 часа небольшими порциями. Лучше есть часто и мало, чем наедаться на весь день во время обеда или ужина. Берите с собой небольшие перекусы: полезные батончики, фрукты, овощи. И не забывайте про завтрак: первый прием пищи запускает обмен веществ.

2. Высыпайтесь. Недосып становится причиной не только плохой концентрации и усталости, но и замедленного метаболизма. Недостаток сна понижает уровень лептина - важного гормона, который регулирует потребление энергии и аппетит, что приводит к перееданию. Поэтому здоровый режим - залог хорошего самочувствия и правильного похудения.

3. Пейте больше воды. Самое избитое правило, про которое тем не менее многие забывают. Вода является одним из основных участников процесса обмена веществ в организме, поэтому важно соблюдать питьевой режим. К тому же стакан воды перед приемом пищи поможет не съесть лишнего. Если вы никак не можете заставить себя пить обычную воду, добавьте в нее дольку лимона - он придаст легкий приятный вкус.

4. Потребляйте зеленые овощи (капусту, шпинат, брокколи) и цитрусовые: они улучшают пищеварение и ускоряют метаболизм, а также насыщают организм необходимыми витаминами.

5. Пейте зеленый чай. Он содержит кофеин, который усиливает обмен веществ и помогает избавиться от лишнего веса. Кроме того, зеленый чай тонизирует, уменьшает аппетит и выводит шлаки из организма.

6. Займитесь силовыми тренировками. Они помогут похудеть даже эффективнее, чем кардио и бег. После тяжелых физических нагрузок организм тратит огромное количество энергии на восстановление и рост мышечных волокон.

Вazaar.ru

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