5 правил сушки тела для тех, кто хочет рельефные мышцы

Сушка тела необходима для того, чтобы ваши усилия в зале не прошли даром и превратились в красиво прорисованные мышцы. Особенно этой диеты стоит придерживаться тем, у кого медленный обмен веществ - такие люди обычно быстрее и легче набирают лишний вес. Для достижения нужного рельефа следует соблюдать некоторые правила:

Чтобы организм мог работать сам на себя и ускорить метаболизм, необходима сильная мышечная масса: мышцы требуют много энергии и потребляют огромное количество калорий. Если мышечной массы недостаточно, то сушка поможет лишь уменьшить объемы, но четких и красивых линий не появится. Поэтому в первую очередь стоит уделить большое внимание силовым и аэробным тренировкам. Физические нагрузки должны быть регулярными. Для эффективного результата в день нужно тратить больше калорий, чем потреблять.

Диета для сушки тела должна быть сбалансированной. Организму необходимо получать все витамины и элементы для поддержания жизнедеятельности, иначе иммунная система будет подвержена различным болезням и сушка не приведет к желаемому результату. Главный принцип такой диеты - сокращение углеводов и увеличение потребляемого белка. Придерживаться питания для сушки рекомендуется 4−6 недель.

Резкое уменьшение углеводов в организме может привести к их дефициту, поэтому нужно делать это постепенно: каждую неделю сокращайте количество на 2−3 грамма на 1 кг веса. Важно, чтобы углеводы были сложными: коричневый рис, макароны твердых сортов, овсянка (не быстрого приготовления), гречка, фасоль. Сладости и фрукты содержат простые углеводы, поэтому их лучше есть в первой половине дня и маленькими порциями. Правильный рацион для сушки состоит из 50−60% углеводов, 30−40% белков и 10% жиров.

Не менее важное правило при сушке - дробное питание. В день должно быть 5−6 приемов пищи. Последний - не позднее 2−3 часов до сна. Не забывайте про водный баланс: вода необходима для увеличения скорости обмена веществ.

Во время сушки следует отказаться от сладкого, мучного, копченого, жареного, консервированного. Обязательно добавьте в рацион овощи (отдайте предпочтение зеленым): они обеспечат организм полезными микроэлементами. В качестве источника белка употребляйте говядину, нежирную рыбу, куриную грудку, обезжиренные молочные продукты и яичный белок. Жиры следует минимизировать, но не исключать полностью: они необходимы для здорового метаболизма. Для поддержания жиров принимайте кокосовое, льняное, кукурузное и другие легкие растительные масла в небольших количествах.

Вazaar.ru

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