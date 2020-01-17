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17 января 2020 15:00

Почему нельзя принимать витамины без назначения врача?

Самостоятельно любой человек может купить себе в аптеке витамины, которые сейчас продаются курсом. Но толку от этого будет немного. Рассказываем, почему не нужно назначать самому  себе прием витаминов.

Для чего нужны витамины?

Функции витаминов многочисленны и разнообразны, так как они влияют на все метаболические процессы. Таким образом, вместе с гормонами и ферментами они участвуют в хорошем состоянии и функционировании клеток и тканей.

  • Витамин А: способствует улучшению зрения и помогает укрепить иммунную систему.
  • Витамин В: участвует в правильном функционировании центральной нервной системы.
  • Витамин С: укрепляет иммунную систему, способствует заживлению и обладает противоинфекционным действием.
  • Витамин D: улучшает формирование костной ткани, фиксацию кальция в костях и борется с рахитом.
  • Витамин Е: является антиоксидантом и участвует в репродуктивной функции. Витамин К: необходим для свертывания крови.

Все витамины важны и необходимы. Если они не присутствуют в необходимом количестве, будут признаки дефицита, которые во многих случаях могут привести к ухудшению здоровья и вызвать болезнь.

Недостаток витаминов

Дефицит витаминов приводит к появлению различных симптомов, таких как кровоточивость десен, чрезмерная сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей. Также стрессы, экстремальные диеты, избыток алкоголя и табака могут спровоцировать  недостаток витаминов.

Суточные потребности в витаминах обусловлены весом, возрастом, полом, обменом веществ и физической активностью. Хотя существуют таблицы и ежедневные потребности каждого витамина известны,  но не стоит забывать о том, что каждый организм индивидуален.

Нужно помнить, что лечение с использованием витаминных добавок всегда должно рекомендоваться и контролироваться  врачом. Их не следует принимать без контроля и без предписания, поскольку могут быть последствия.

Почему витамины без назначения врача нельзя принимать?

Прием витаминов  без назначения врача может нанести вред здоровью, вызвать расстройства и изменить функционирование различных органов или систем. Например, высокие дозы витамина D3 могут нарушать функцию почек; витамина  А могут вызывать головные боли из-за увеличения выработки интрарахиальной жидкости. Высокая и постоянная дозировка витамина С может способствовать появлению камней мочевыводящих путей.

Может возникнуть гипервитаминоз - переизбыток витаминов. Он ничем не отличается от симптомов авитаминоза, но лечить его гораздо тяжелее. Если при нехватке микроэлементов можно попить некоторые препараты, и проблема решится, то при их переизбытке нужно проводить более серьезное лечение.

Ivona.bigmir.net

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