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Как Адель удалось феноменально быстро похудеть? <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Как Адель удалось феноменально быстро похудеть? - ФОТО
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9 января 2020 13:00

Как Адель удалось феноменально быстро похудеть? - ФОТО

За последние несколько месяцев Адель изменилась до неузнаваемости: певица феноменально быстро сбросила лишние килограммы и визуально стала весить вдвое меньше. Запечатлеть диву в новом теле смогли поклонники: они сфотографировались с Адель во время ее отпуска на Карибах. Звезда охотно позировала в кадре в облегающем мини от Reformation, но без подписи на снимках ее почти не узнать.

Фото: Legion-Media

Пока сама британка не раскрывает секрет похудения (может, виной всему новый роман?), своими наблюдениями поделилась фитнес-инструктор Камила Гудис. Бразильянка долгое время тренирует Айду Филд, супругу Робби Уильямса - благодаря Айде Гудис смогла лично познакомиться с Адель и устроила им парную тренировку с Филд. По словам Камиллы, певица сумела похудеть исключительно благодаря ограничениям в еде: "Мне не верится, что она любит тренироваться. На 90% ее новую фигуру обеспечила диета".

Вazaar.ru

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