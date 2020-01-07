Продукты, которые вызывают бессонницу

Отсутствие здорового режима отдыха и бодрствования могут привнести в вашу жизнь проблемы со здоровьем, а именно: лишний вес, утреннюю отечность, плохо функционирующее пищеварение. Именно поэтому так важно знать, какие продукты даже под дулом пистолета нельзя кушать на ночь глядя. Для каждой пищи есть свое время, когда она принесет вашему организму наибольшую пользу. Еда - целое искусство, поэтому стоит не только обращать внимание на правильное сочетание ингредиентов, но и на время, когда вы кушаете. Вот какие продукты нельзя употреблять, если не хотите заработать проблемы с режимом отдыха.

Сыр

Считается, что именно этот продукт - идеальный выбор для вечернего перекуса, но оказывается, что не все сыры одинаково хороши. От кусочка брынзы или моцареллы вам не будет плохо, а вот ломтик грюйера или любого другого выдержанного продукта может резко снизить ваши шансы заснуть сегодня ночью мирным и крепким сном. Дело в том, что такие твердые сорта сыров содержат терамин - химическое соединение, которое активизирует работу мозга и тормозит выработку мелатонина. Слишком низкий уровень последнего не позволит вам с утра чувствовать себя свежим и отдохнувшим.

Мороженое

Думаем, вы и сами понимаете, что подобный перекус - абсолютно неподходящая альтернатива вечернего "снадобья". Сладкий десерт повышает уровень сахара в крови, который на некоторое время дает ощущение прилива энергии. Сон снимет как рукой, а затем непременно наступит ощущение бессилия и новый приступ голода. Так и будете ходить всю ночь, курсируя между спальней и холодильником. Лишний вес, ненужные сантиметры на талии и абсолютно никакого отдыха вам обеспечены.

Овсянка

Многие женщины настолько любят придерживаться здорового питания, что готовы кушать овсянку хоть утром, хоть ночью. Конечно, подобное рвение похвально, то только не тогда, когда речь идет об употреблении тонизирующего и очень калорийного продукта на ночь. Для сна энергия вам не потребуется, а потому толка в овсяной каше тоже нет. Диетологи рекомендуют оставить любимое блюдо для завтрака, а вот на ночь скушать более богатое белками яство.

Чили

И другие специи, и приправы, которые обладают невообразимым ароматом и очень насыщенным вкусом. Как вы понимаете подобная нагрузка на ваш организм на ночь, может обернуться тревожностью и "разбуженной" нервной системой. Если хотите скушать обалденное карри на ужин, то убедитесь, что спать вы отправляетесь только спустя три часа. При ином раскладе острая пища не позволит вашему организму полноценно отдохнуть.

Пасленовые овощи

Вам кажется, что в том, чтобы съесть на ночь глядя немного помидорчиков, баклажанов или даже картошки нет ничего плохого. Калорий в них совсем немного, а желудок можно заполнить практически безболезненно. Однако, специалисты все как один твердят, что именно в пасленовых содержатся токсичные вещества, которые при постоянном употребление могут накапливаться и вызывать аллергию. Лучше обезопасить себя от подобной нелицеприятной вероятности.

Цитрусовые

Мы привыкли выпивать с утра натощак стакан воды с лимоном, потому что именно такой ритуал способен лучше всего "запустить" наш организм. Витамин С, который в избытке содержится во всех цитрусовых, тонизирует и освежает. Как вы понимаете, подобные характеристики совсем не способствуют нормальному отдыху ночью. Более того, попавшая в желудок кислота, может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже вызвать приступ изжоги или гастрит.

Жирная пища

Конечно, мы являемся адептами полезного питания, а потому, если и употребляем жирную пищу, то исключительно в виде орехов, авокадо, лосося. Вот только подобная еда может быть полезной на обед или даже на ужин, но никак не перед сном. "Полезный" жир, который вы получите, ночью легко преобразится в жировую прослойку. Дело в том, что такая еда заставляет желудочно-кишечный тракт работать в усиленном режиме, то есть отдыха ему никакого не предвидится.

Колбаса и квашенная капуста

Традиционная немецкая закусь, которая так нравится и жителям нашей страны, тоже не слишком разумный выбор для вечернего приема пищи. Дело в том, что все ферментированные продукты содержат в себе гистамин, который негативно влияет на особо чувствительных людей. Именно он может спровоцировать проблемы с пищеварительной, гормональной и сердечно-сосудистой системой и повышая уровень адреналина. Как результат вам обеспечены бессонница, повышенная тревожность и риск "подхватить" депрессию.

Ivona.bigmir.net

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