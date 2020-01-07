Привычки, которые стоит обрести в новом году

Оливье съедено, шампанское выпито и планы на 2020 год уже составлены. Конечно же, в этих планах почти у каждого есть пункты "заняться спортом" или "питаться здоровее". С чего же начать свой путь к здоровому образу жизни? Стоит привить себе несколько привычек из списка ниже, и реализация этой цели станет еще ближе.

Правильное начало дня

Исследования показывают, что здоровый и сбалансированный завтрак помогает придерживаться рационального питания весь день. Правильный завтрак состоит из белка, сложных углеводов и полезных жиров. Будет это омлет с гарниром или овсянка - решать вам, но постарайтесь чтобы завтрак принес не только пользу вашему организму, но и стал поводом отличного настроения за счет вкуса и вида.

Друг мой - холодильник

Новогодние праздники - отличный повод доесть все остатки еды в холодильнике и спланировать его пополнение с учетом сбалансированности рациона. Постарайтесь заранее составить список продуктов, чтобы уберечь себя от желания взять еще вон ту шоколадку и сосиски по акции. Предварительное планирование поможет не только избавиться от соблазна, но и сберечь часть семейного бюджета.

В новом году избавьтесь от неприкосновенного запаса сладостей на верхней полке, которые то и дело переходят из категории "на черный день" в желание съесть чего-то сладенького.

"Губит людей не пиво" или все-таки оно?

Мы все заслуживаем того, чтобы побаловать себя и расслабиться, но стараемся свести алкоголь к минимуму, особенно высококалорийные коктейли. Один из самых хитрых способов увеличить потребление калорий - пить алкогольные напитки, так что будьте внимательны и относитесь к алкоголю как к пустым калориям.

Бокал белого сухого вина во время ужина не прекратит ваш путь ЗОЖника. И не стоит награждать себя алкоголем на выходных, о которых вы будете мечтать всю рабочую неделю.

Пейте воду

Звучит довольно просто и очевидно, но, если вы еще не пьете воду в течение дня, рекомендуем вам начать прямо сейчас. Вода играет важную роль практически во всех жизненно важных функциях организма. Питьевая вода с каждым приемом пищи поможет дольше оставаться сытым и избежать переедания.

Да здравствуют перекусы

Стоит сразу же уточнить, что под перекусами мы не подразумеваем сладости каждые 20 минут. А вот здоровые перекусы между основными приемами пищи отлично помогают не срываться на вредности.

Кофе

Тут не пойдет речь о том, что кофе вреден и от него стоит отказаться. Лишь избавьтесь от привычки на завтрак пить только кофе. Любимый многими напиток можно пить исключительно после еды, но никак не на голодный желудок. И наконец пришло время, когда стоит научиться ценить вкус чистого кофе (или с небольшим количеством молока) без сладких сиропов и взбитых сливок.

Научитесь читать этикетки

Еще одной полезной привычкой этого года станет чтение этикеток продуктов. Не стоит сразу же выкидывать продукты на которых присутствуют "E"шки или неизвестного происхождения вещества. Вашего внимания как минимум стоит надпись "жиры гидрогенизированные", которая указывает на наличие трансжиров в продукте.

Полюбите готовить

Приготовление еды - это творчество. Бросьте себе вызов и придумайте альтернативы любимым "вредным" продуктам. Домашние чипсы без жира или легкие десерты - приготовив их дома, вы значительно уменьшите калорийность рациона.

Хобби и увлечения помогут похудеть

Часто переедание становится следствием стресса или банальной скуки. Новое хобби как нельзя лучше поможет справиться с бездумным поглощением еды, да и в жизни наверняка пригодится.

Услышьте себя и свое тело

Больше всего на свете вы должны быть внимательны к себе! Послушайте, что ваше тело пытается вам сказать. Вы заедаете стресс и постоянную усталость на работе? Вы постоянно голодны или не можете и часа без сладкого? Понимание того, что нужно вашему телу, может помочь стать намного счастливее и здоровее. Такой подарок себе любимым на Новый год - лучшее решение и инвестиция в будущее.

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