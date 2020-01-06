Хочу - не хочу - Как научиться получать удовольствие от спорта - ФОТО

Каждую новогоднюю ночь мы даем себе обещания, большую часть из которых, увы, никогда не выполняем. Возможно, пришло время реализовать хотя бы одно? Добрая часть прекрасной половины человечества под бой курантов загадывает желание наконец "заняться собой": пойти в спортзал, начать правильно питаться. Но, к сожалению, чаще всего эти обещания так и остаются обещаниями. Впрочем, некоторые действительно доходят до зала, но вскоре бросают это занятие.

Одной из главных причин, почему фитнес надолго не задерживается в вашей жизни, является банальное незнание - с какой стороны к нему лучше подойти и как начать правильно питаться. Посидев неделю на отварных грудках с пресным броколли и "отпахав" на неподходящих тренажерах, новоявленные "спортсмены" покидают это мучительное для них поле деятельности. Но ведь фитнес не такой: он повышает эндорфины, дает энергию, предотвращает появление депрессии и поднимает самооценку. Просто к нему нужно найти правильный подход, чтобы не испугаться этого сильного зверя, который в итоге сделает сильнее вас.

Если вы все-таки твердо решили заняться спортом, то сильно не переусердствуйте. Интенсивность занятий нужно увеличивать постепенно, даже если вам кажется, что у вас есть силы и желание тренироваться.

Прежде чем приступить к тренировкам, нужно:

Поставить тренировочные цели (что в конечном счете вы ждете от занятий спортом), а затем определить основные функции, развитие которых поможет привести к достижению этих целей;

Пройти медицинское обследование, чтобы выявить ограничивающие вас факторы, если таковые имеются.

Не советуем начинать занятия спортом с графиком чаще чем 2-3 раза в неделю (а для кого-то и 3 раза в неделю окажутся непомерной нагрузкой). Организм должен привыкнуть, адаптироваться к новому образу жизни. Поначалу, возможно, вы будете уставать после тренировки, но спустя пару месяцев вы почувствуете прилив бодрости и энергии после похода в зал. С чего начать? Силовая тренировка или кардио? Если у вас есть лишний вес, то, безусловно, начинать нужно с кардио. Скорее всего, вам подойдет ходьба или легкий бег на беговой дорожке или эллиптическом тренажере. Если же лишних килограммов у вас почти нет, а вот мышцы не помешало привести в тонус, придав телу красивый рельеф, то без силовой нагрузки здесь точно не обойтись.

Главный принцип тренировок: они должны быть разнообразными и прогрессирующими, так как мышцы адаптируются к нагрузкам и со временем перестают на них реагировать. Мышцы растут и становятся сильнее, только когда они находятся в процессе привыкания к новому виду упражнений. Возникает другой вопрос: что выбрать - групповые тренировки, индивидуальные или фитнес-приложения для самостоятельных занятий дома? Конечно, то, что наиболее подходит для вас. Самое главное - разобраться в технике выполнения упражнений, чтобы спорт приносил пользу, а не наоборот.

Начинающим советуем попробовать тренировки с петлями TRX - вам понравится креативный подход к тренировкам, разнообразие упражнений и множество классов с TRX, которые с каждым годом продолжают набирать популярность. Но если вы поклонница спортивного рельефа, в классе с TRX вам задерживаться долго не стоит: свободные веса и тренажеры - вот ваши друзья, которые помогут двигаться в правильном направлении. Главный залог эффективности тренировок - их регулярность. Каникулы, командировки и прочее - не повод, чтобы пропускать фитнес, потому что вернуться к спортивной рутине всегда сложнее. Старайтесь не выходить из режима и помните, что для формирования привычки необходим 21 день. Как себя заставить? Просто не спрашивать! Достаньте коврик и начинайте. Как пойти в зал? Не спрашивайте себя, просто наденьте кроссовки и идите. Составьте свой тайм-менеджер и бескомпромиссно впишите туда тренировки. Сначала будет тяжело. Через пару месяцев, незаметно для себя, вы начнете тренироваться с большим удовольствием, и каждый раз после тренировки тело будет говорить "спасибо", и вы будете довольны собой, как никогда.