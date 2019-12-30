30 декабря 2019

отправить статью
Как не набрать вес в праздничный сезон?

Здоровье

16:00

  • 109
Как не набрать вес в праздничный сезон?
Итоги Википедии - 10 самых просматриваемых страниц <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

15:00

  • 210
Итоги Википедии - 10 самых просматриваемых страниц - ФОТО
Специи, которые должны быть в зимнем рационе <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

14:00

  • 258
Специи, которые должны быть в зимнем рационе - ФОТО

30 декабря 2019 16:00

Как не набрать вес в праздничный сезон?

  • Не пропускайте приемы пищи. Не нужно думать, что лучше пропустить обед, если вам предстоит масштабный ужин. Так риск переесть вечером только усилится.
  • Вместо этого съешьте полезный снек, перед тем как идти в гости: банан, галету со сливочным маслом или цельнозерновой батончик. Как правило, подача ужина всегда задерживается, а благодаря перекусу вы не успеете проголодаться так, чтобы потом переесть. Кроме того, перекус снизит риск опьянеть сразу после первого бокала, ведь действие алкоголя - ваш контроль за количеством пищи.
  • На званых обедах и ужинах ешьте все, но маленькими порциями. Достаточно попробовать каждое блюдо.
  • Двигайтесь. Придя в гости, не спешите упасть в кресло, а проводите максимум времени на ногах, перемещаясь между знакомыми и поддерживая разговор. Тот же принцип действует между этапами ужина и подачей блюд. А в конце можно и потанцевать.
  • Ешьте вдумчиво в период праздников. Прислушивайтесь к тому, чего действительно хочет ваш организм в данный момент.
  • Не забывайте пить много воды: алкоголь и соленая пища приводят к обезвоживанию.
  • Сделайте выбор в пользу белков. Налегайте на рыбу, диетические части мяса или сыр, дополняя их зеленью.
  • Не заедайте хлебом. Это как раз тот случай, когда лучше от него отказаться: вы и так получите заряд углеводов.
  • Делайте существенный перерыв между основным блюдом и десертом.
  • Жуйте медленно и следите за тем, чтобы заканчивать каждое блюдо в числе последних. Так риск попросить добавку гораздо ниже.
  • Если вечер в формате фуршета, возьмите все, что вам нравится, в объеме одной тарелки и не делайте повторный круг.
  • Пейте алкоголь на аперитив до ужина, но избегайте прикладываться к бокалу во время еды: вино только утяжеляет усвоение пищи.
  • Умейте отказываться. Никто не может заставить вас съесть дополнительную порцию, если вы вежливо отклоните предложение.

Вazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 109

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

27 декабря 18:00

  • 1 564
Есть перед сном — это нормально

Здоровье

27 декабря 13:00

  • 524
Что делает Кейт Бекинсейл, чтобы в 46 выглядеть на 30? - ФОТО

Здоровье

25 декабря 17:30

  • 2 369
Можно ли пить воду с лимонным соком натощак?