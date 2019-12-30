Как не набрать вес в праздничный сезон?

Не пропускайте приемы пищи. Не нужно думать, что лучше пропустить обед, если вам предстоит масштабный ужин. Так риск переесть вечером только усилится.

Вместо этого съешьте полезный снек, перед тем как идти в гости: банан, галету со сливочным маслом или цельнозерновой батончик. Как правило, подача ужина всегда задерживается, а благодаря перекусу вы не успеете проголодаться так, чтобы потом переесть. Кроме того, перекус снизит риск опьянеть сразу после первого бокала, ведь действие алкоголя - ваш контроль за количеством пищи.

На званых обедах и ужинах ешьте все, но маленькими порциями. Достаточно попробовать каждое блюдо.

Двигайтесь. Придя в гости, не спешите упасть в кресло, а проводите максимум времени на ногах, перемещаясь между знакомыми и поддерживая разговор. Тот же принцип действует между этапами ужина и подачей блюд. А в конце можно и потанцевать.

Ешьте вдумчиво в период праздников. Прислушивайтесь к тому, чего действительно хочет ваш организм в данный момент.

Не забывайте пить много воды: алкоголь и соленая пища приводят к обезвоживанию.

Сделайте выбор в пользу белков. Налегайте на рыбу, диетические части мяса или сыр, дополняя их зеленью.

Не заедайте хлебом. Это как раз тот случай, когда лучше от него отказаться: вы и так получите заряд углеводов.

Делайте существенный перерыв между основным блюдом и десертом.

Жуйте медленно и следите за тем, чтобы заканчивать каждое блюдо в числе последних. Так риск попросить добавку гораздо ниже.

Если вечер в формате фуршета, возьмите все, что вам нравится, в объеме одной тарелки и не делайте повторный круг.

Пейте алкоголь на аперитив до ужина, но избегайте прикладываться к бокалу во время еды: вино только утяжеляет усвоение пищи.

Умейте отказываться. Никто не может заставить вас съесть дополнительную порцию, если вы вежливо отклоните предложение.

Вazaar.ru

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