Как нельзя худеть и "чистить" организм?

Полезно ли употреблять соду

Однозначно нет. Длительное потребление соды нередко вызывает электролитные нарушения, повышается уровень натрия и происходит снижение уровня калия, кальция и магния, что может приводить к нарушению в сердечно-сосудистой регуляции, повышению артериального давления, нарушению минерализации костей, образованию камней в почках, нередко даже к таким осложнениям как отек мозга. Непродолжительный эффект в уменьшении симптомов изжоги конечно подкупает людей, однако впоследствии кислотность желудка наоборот повышается и нередко такие эксперименты ведут к язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Часто происходят осложнения, как перфорация и желудочно-кишечное кровотечение, помочь при которых часто является возможно только хирургически и в условиях реанимации.

Нужно ли принимать расторопшу и другие желчегонные средства

Довольно часто люди делают ошибку, сами себе назначая желчегонные средства. Особенно это касается пациентов с уже установленной желчно-каменной болезнью, при которой является существенным противопоказанием употребление любых средств, в которые входят и различные травы с желчегонным свойством, поскольку они могут привести к обострению холецистита и развитию панкреатита, когда только своевременное хирургическое вмешательство сможет помочь.

Безжировая диета и отказ от завтрака - гарантированный путь к желчно-каменной болезни

Обычно склонны к образованию камней желчного пузыря женщины с генетической предрасположенностью, избыточным весом и повышенным уровнем холестерина, однако пока мы наблюдаем измененную парадигму - достаточно часто устанавливаем наличие камней в желчном пузыре у молодых людей с нормальным весом. Анализируя их питания, устанавливаем, что они отказываются от завтраков и придерживаются безжировых диет для похудения, что и приводит к сгущению желчи. Значит лучшим предотвращением желчно-каменной болезни являются:

регулярные полноценные завтраки с употреблением полезных жиров,

не делать большие перерывы между приемами пищи,

не употреблять кофе вместо еды.

Также нередко желчно-каменная болезнь является следствием резкого похудения, поэтому перед тем, как вы решили избавиться от лишних килограммов, особенно это касается пациентов с выраженным ожирением, рекомендуется осуществлять ультразвуковое исследование желчных путей и проконсультироваться с врачом.

К чему может привести резкое похудение

Безопасным для здоровья считается потеря 500-800г, максимально 1 кг за неделю. Не стоит пытаться похудеть на 10-20 кг за короткий срок, поскольку резкое похудение может привести не только к эффекту быстрого возвращения потерянных килограммов, а может и приводить к циррозу печени, патологиям сердечно-сосудистой системы, нарушению менструального цикла, уменьшению мышечной массы , гормональным, электролитным и микроэлементным нарушениям. Европейской и Американской ассоциацией клинического питания определено, что при уменьшении массы тела на 10% в 3-месячный срок может привести к развитию нутритивной недостаточности, требующей лекарственной коррекции.

Ivona.bigmir.net

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