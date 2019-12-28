13 продуктов для здоровья волос

Если вы мечтаете отрастить длинные и здоровые волосы, в первую очередь, стоит задуматься о том, что вы едите. В вашем рационе должны преобладать свежие овощи, богатые витаминами и клетчаткой, а также необходим белок и омега-3-кислоты. Сбалансированная диета обеспечит ваш организм всем необходимым и стимулирует быстрый рост волос.

Какие питательные вещества необходимы

Белок

Жирные кислоты омега-3

Клетчатка

Железо

Витамины А, С, D и Е

Цинк

Витамины группы В

Яркие фрукты и овощи содержат витамины и антиоксиданты, необходимые для регенерации клеток. Они действуют как щит, который держит кожу головы и волосяные фолликулы в наилучшей форме. Яйца, морепродукты, молочные продукты (без добавок и сахара), птица и бобовые обеспечивают организм белком, который служит строительным материалом для всех клеток, в том числе и волос. Молочные продукты, вдобавок к белку, содержат цинк и калий, важные для нормальной работы организма, а также витамины, А и D. Цельнозерновые продукты тоже станут незаменимой частью вашего рациона, ведь в них настоящий кладезь цинка, железа и витаминов группы В. Витамины служат катализатором метаболических реакций, происходящих в организме, а белки, жиры и углеводы буквально "строят" ваши здоровые волосы.

Если вы столкнулись с проблемой выпадения волос или просто хотите отрастить шевелюру погуще и подлиннее, не спешите покупать витамины и добавки, которые так активно рекламируют в интернете. На самом деле в них нет никакого секретного ингредиента - там только витамины и минералы, которые прекрасно можно получать из пищи, если немного подкорректировать свой рацион. Вот список из 13 продуктов, на которые стоит обратить внимание всем, кто мечтает о длинных, густых волосах.

Лосось

Красная рыба богата жирными кислотами омега-3 и белками. Помимо пользы для волос, лосось обеспечивает профилактику возникновения воспалительных процессов и улучшает работу центральной нервной системы, в особенности мозга.

Яйца

Куриные яйца содержат много белка и необходимых питательных веществ, таких как холин и витамины А, D и В12. Несмотря на высокую калорийность желтка, нутрициологи не рекомендуют им пренебрегать, ведь основной объем важных веществ содержится именно в нем. Еще яйца содержат лютеин и зеаксантин - вещества, необходимые для поддержания здоровья глаз и кожи.

Арахис и арахисовая паста

Четверть стакана арахиса содержит до 9 г белка, 4 г клетчатки и уникальный набор антиоксидантов. Кроме того, орехи очень сытные: используйте их в качестве перекуса - и, помимо здоровых волос, приобретете заряд энергии на весь день.

Шпинат

Шпинат - рекордсмен среди зелени по количеству питательных веществ. Здесь магний, железо, фолиевая кислота и важнейшие витамины группы В.

Семена чиа

Чиа - уникальный растительный источник омега-3-кислот, не говоря уже о клетчатке, белке и антиоксидантах. Эти крохотные семена могут стать частью любого блюда: от супов и хлопьев до коктейлей и пудингов. Кроме пользы для кожи и волос, семена чиа помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляют стенки сосудов.

Тыква

В тыкве поразительно мало калорий и жиров, зато она богата железом и бета-каротином (важным антиоксидантом для кожи), витаминами С и Е, которые способствуют восстановлению клеток организма. Добавляйте тыкву в салаты, супы и закуски, чтобы сохранить здоровье волос.

Виноград

Как и другие растительные продукты, виноград содержит антиоксиданты, которые улучшают здоровье клеток. Добавьте виноград к завтраку - и вы получите не только здоровые волосы и кожу, но и профилактику воспалительных процессов в организме.

Гречка

Преимущества гречки просто безграничны. Она наполнена ключевыми антиоксидантами, клетчаткой, растительным белком и магнием. В качестве завтрака гречка намного полезнее, чем, например, овсянка. Кроме того, в гречке не содержится глютена, что делает ее незаменимым продуктом для людей с его непереносимостью.

Цельнозерновая паста

Цельное зерно богато клетчаткой и растительным белком, так необходимыми нашим волосам. Приготовьте свою любимую пасту из цельнозерновых изделий и наслаждайтесь ее вкусом с пользой для здоровья.

Томаты

В томатах высокое содержание витамина С, который стимулирует работу некоторых ферментов. Одна из задач этих ферментов - формирование коллагена, структурного белка, который является главным "строительным материалом" для волос и кожи.

Бобовые

Высокое содержание растительного белка и клетчатки делает бобовые обязательным компонентом любой растительной диеты. Добавьте бобовые в свой рацион - и увидите значительные улучшения в состоянии волос и кожи.

Спаржа

Витамины группы В в больших количествах содержатся в спарже и обеспечивают активное строение новых волосяных фолликулов. Кроме того, спаржа полезна для кровеносных сосудов и сердца.

Натуральный греческий йогурт

Греческий йогурт содержит очень много белка и является практически универсальным продуктом. Добавьте к нему ягоды и орехи для сытного завтрака или используйте в качестве заправки для салата. Кроме белка йогурт содержит необходимые организму пробиотики, которые обеспечивают здоровое и комфортное пищеварение.

Вazaar.ru

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