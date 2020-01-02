3 лайфхака для зимней тренировки на улице - ФОТО

"Правильная" одежда

Если в теплое время года можно позволить себе выйти на пробежку в летней футболке и шортах, зимой с выбором одежды придется повозиться. Главная ошибка всех тренирующихся - надевать на себя столько же одежды, как если бы они совершали прогулку по лесу. Выбирайте легкую одежду, и наслаивайте ее. Нижний слой будет впитывать пот, в связи с чем не рекомендуем выбирать вещи из хлопка и других натуральных тканей - они плохо справляются с этой задачей. А вот синтетика подойдет идеально. Второй - согревающий, поэтому присмотритесь к изделиям из флиса. Верхний призван защищать от ветра, снега или дождя.

Разминка

Будем честны: все мы время от времени пренебрегаем разминкой по разным причинам. Однако если вы твердо решили не оставлять тренировки в холодное время года, разминка для вас - это must. Неподготовленное к тренировке тело зимой - это высокая вероятность ее низкой эффективности и травм. Кроме того, ее следует проводить чуть дольше обычного - в условиях низких температур телу сложнее разогреться.

Финиш

Выжать из себя по максимуму - совсем не идеал грамотной тренировки. Правильно ее закончить - крайне важное дело. И если в теплый период мы чаще всего слышим о стретчинге после завершения тренировок, то зимой главным правилом становится закончить ее как можно ближе к дому. Дело в том, что ваше разгоряченное, влажное тело, которое не находится в активном состоянии, рискует слишком быстро отдать тепло и переохладиться, что чревато сильными простудами. После тренировки старайтесь как можно скорее попасть в хорошо отапливаемое помещение, принять теплый душ и выпить горячий настой из трав с медом.

Еlle.ua

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