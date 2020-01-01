5 способов ухода за сухой кожей без косметики - ФОТО

Не поленитесь перед сном, сразу после водных процедур, нанести на кожу масло. Необязательно использовать готовый лосьон, отличной альтернативой станут натуральные масла: кокосовое, авокадо, оливковое. Последнее, к слову, Софи Лорен считает главным орудием своей красоты: актриса наносила его вместо крема на кожу, снимала с его помощью макияж, использовала в качестве укрепляющего средства для волос и даже принимала с ним ванны. Лучше всего наносить масло на еще влажную кожу, до обтирания полотенцем - так она дольше удержит влагу.

Не злоупотребляйте горячей ванной

В зимний сезон мы готовы каждый день нежиться в горячей ванне или подолгу стоять под согревающим душем. Но цена за такое удовольствие будет высока: частый контакт кожи с горячей водой является причиной преждевременного старения, дряблости и обвисаний. Кожа становится пересушенной и более подвержена раздражению. Не говоря уже о том, что горячие водные процедуры негативно влияют на мужское и женское здоровье.

Не допускайте, чтобы кожа покрывалась морщинками от долгого пребывания в воде. Сократите время водных процедур, а для поддержания упругости кожи лучше примите контрастный душ. Для согрева же полезнее отправиться в баню или хамам.