5 способов ухода за сухой кожей без косметики - ФОТО

Рынок уходовой косметики изобилует прогрессивными средствами для любых типов кожи, особенно самой проблемной - сухой. Но прежде чем испробовать на себе достижения бьюти-индустрии, можно принять простейшие превентивные меры самостоятельно. В нашем обзоре - 5 лайфхаков о том, как вернуть сухой коже здоровый вид.
Увлажняйте кожу на ночь
Не поленитесь перед сном, сразу после водных процедур, нанести на кожу масло. Необязательно использовать готовый лосьон, отличной альтернативой станут натуральные масла: кокосовое, авокадо, оливковое. Последнее, к слову, Софи Лорен считает главным орудием своей красоты: актриса наносила его вместо крема на кожу, снимала с его помощью макияж, использовала в качестве укрепляющего средства для волос и даже принимала с ним ванны. Лучше всего наносить масло на еще влажную кожу, до обтирания полотенцем - так она дольше удержит влагу.
Не злоупотребляйте горячей ванной
В зимний сезон мы готовы каждый день нежиться в горячей ванне или подолгу стоять под согревающим душем. Но цена за такое удовольствие будет высока: частый контакт кожи с горячей водой является причиной преждевременного старения, дряблости и обвисаний. Кожа становится пересушенной и более подвержена раздражению. Не говоря уже о том, что горячие водные процедуры негативно влияют на мужское и женское здоровье.
Не допускайте, чтобы кожа покрывалась морщинками от долгого пребывания в воде. Сократите время водных процедур, а для поддержания упругости кожи лучше примите контрастный душ. Для согрева же полезнее отправиться в баню или хамам.
Регулярный пилинг
Косметологи не рекомендуют часто использовать скрабы - мол, так мы лишаем кожу защитного слоя. Но раз в 10 дней коже необходим легкий пилинг не только для очищения и обновления, но и для лучшего взаимодействия с увлажняющими средствами. То же масло намного лучше впитается после отшелушивания и дольше удержит влагу внутри кожи. Опять же, за скрабом необязательно бежать в магазин: вы можете изготовить эксфолиант с натуральными абразивными частицами из кофе или смешав оливковое масло с сахаром и крупной морской солью.
Умывайтесь правильно
В период холодов важно соблюдать несколько рекомендаций по умыванию. Во-первых, не стоит злоупотреблять горячей водой. Во-вторых, лучше избегать средств для умывания с высоким содержанием щелочи, спирта, сульфатов, которые отмывают кожу "до скрипа": так мы спровоцируем еще большую сухость и шелушение. В-третьих, после очищения кожи лица не забудьте про увлажнение маслом. Наконец, не трите кожу полотенцем.
Поддерживайте микроклимат в помещении
Отопительный сезон добавляет проблем и без того страдающей на холоде коже. Воздух в помещении становится очень сухим, а кожа стянутой и пересушенной. Минимальные превентивные меры избавят от этих проблем: поддерживайте влажность воздуха в пределах 30-60%, не прогревайте помещение выше 23 градусов и чаще проветривайте комнаты.
Еlle.ru
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