Есть перед сном — это нормально

Рано или поздно человек, который чувствует, что мог бы весить и поменьше, слышит магическую фразу: "Не есть после шести!"

Правило конкретное и универсальное, поэтому запоминается с первого раза. Его хочется применить немедленно, в тот же день. Или хотя бы с понедельника. А пока подсобраться и подкорректировать свою жизнь и по другим направлениям, чтобы она стала по-настоящему новой, яркой и легкой. И ­человек, который хотя бы раз услышал про "не есть после шести", - не ест после шести.

Удивительно, но объяснения этому правилу даже не требуются. Их придумывают на ходу. Что кажется само собой разумеющимся, ведь это очевидно: не надо наедаться перед сном, как же мы сами не додумались! Ведь все дело в пищеварении. Когда мы спим, оно замедляется и все съеденное поздно вечером обязательно превратится ночью в жир, притворяясь запасами энергии.

Но почему все дело в пищеварении и с чего ему замедляться? Это уже ­выходит за рамки, в этом не хочется ­разбираться. Да и зачем, если в этом ­давно разобрались диетологи, нутрициологи и сомнологи. Ведь они это правило сов­местными усилиями и придумали - не могло же оно появиться на пустом месте?

А вот попробуйте, найдите источник этого закона "после 18.00"; кем он придуман и на чем основан. Можете себя не утруждать - ничего толкового не обнаружите.

Я спрашивал разных более-менее подкованных в диетологии людей. Одни говорили, что это вроде бы пошло от советских балерин. Другие - что будто бы от спортсменов. Третьи - что из викторианской Англии. Но точного источника не найти нигде, даже в самых лучших интернетах мира.

Люди часто берут на вооружение емкие мысли, высказанные другими, куда более известными людьми. Обычно мысль действительно заслуживает внимания, потому что имеет непосредственное отношение к реальности. Но сплошь и рядом люди повторяют бессмысленные умозаключения, потому что доверяют авторитету, от которого они якобы исходят (иногда оказывается, что он ничего такого в жизни не говорил).

Тут же один из тех поразительных случаев, когда люди верят правилу, не зная, от кого оно исходит. Это мем в чистом виде: живучая информация, способная к самокопированию в человеческих мозгах. Ее смысл не в том, о чем она, а в ее цепкости.

Ученые в разных странах мира действительно проводили, да и продолжают проводить исследования связей между сном и обработкой еды в организме. Как же их не проводить: ведь хочется узнать, что такое человек и из каких процессов он состоит. А спим мы треть жизни, мы на треть - сон и сны.

Выяснилось: скорость метаболических превращений одних веществ в другие действительно отличается в разных стадиях сна, но в среднем она такая же, как у бодрствующего человека. И желудок с кишечником тоже успешно исполняют свои функции, пока вы видите свои медленные и быстрые сны.

Ничего нового! Нужно сказать, что давным-давно наши предки для крепкого сна ели на ночь. Эта уловка до сих пор в ходу в южноевропейских и латиноамериканских странах с их сиес­той, коротким послеобеденным сном, помогающим восстановить силы. В той же Испании ужинать принято в десять вечера, и в Италии за стол садятся не раньше восьми. При этом ни та ни другая страна не входят в список мировых лидеров по числу бессовестно разжиревших граждан.

Но связь между сном и цифрой на весах реально существует и подтверждена экспериментами. Хотя все дело не во времени отхода ко сну, а в циркадных ритмах, в колебаниях интенсивности биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

Проблемы с весом, а также с хронической усталостью и даже с состоянием сердечно-сосудистой системы могут появиться вот в каком случае. Человек в будни встает рано и спешит на работу, а в выходные дает себе волю от души отоспаться. Но для нормального обмена веществ важно, чтобы сон был регулярным. А его разная продолжительность, такая желанная в субботу и воскресенье, - уже нарушение нормального сна. Это приводит к тому, что в организме повышается уровень гормона грелина, который возбуждает аппетит, и поэтому вам хочется есть, да побольше. Вместе с тем понижается уровень лептина. Он дает мозгу сигнал, что телу хватает энергии для жизни, любви, радостей творчества и зарабатывания денег. Когда такой сигнал слаб, вам кажется, что надо и вот этот кусочек съесть тоже.

Короче говоря, совсем не важно, в котором часу вы ужинаете, - нужно делать это в одно и то же время. Ложиться в одно и то же время спать и в одно и то же время просыпаться.

Так что ешьте себе и после шести, и пос­ле восьми - главное, спите на ­здоровье.

Еlle.ru

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