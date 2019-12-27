3 ошибки начинающих веганов

Веганство - радикальная форма вегетарианства, которая предполагает полный отказ от продуктов животного происхождения (включая молоко, мед, рыбу и яйца). Безусловно, перед тем как вступить на этот тернистый и не всегда простой путь, необходимо в обязательном порядке проконсультироваться со специалистами и точно убедиться в том, что ваш организм готов к такой строгой системе питания. Ниже - три основные ошибки, которые допускают большинство начинающих (и не очень) веганов.

1) Многие делают основным источником энергии сладости - и очень зря! Налегайте на растительные источники белка и жиров (орехи, ростки бобовых, авокадо, различные масла).

2) Факт: из растительной пищи невозможно получить витамин B12, а без него ваш организм очень быстро начнет протестовать. Поэтому в обязательном порядке включайте в рацион всевозможные БАДы.

3) Не делайте резких движений: многие советуют сначала перейти на лактоововегетарианство, и только затем аккуратно убирать из рациона яйца и молочные продукты.

Bazaar.ru

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