Как быстро избавиться от пары лишних килограммов?

Новогодние праздники все ближе, а вместе с ними и пора вечеринок и такой долгожданный отпуск. Если вы так и не сумели привести себя в форму, избавиться от пары-тройки лишних килограммов еще можно успеть. Ниже вы найдете 5 советов, которые помогут сделать это в кратчайшие сроки. Обратите внимание, что представленные типы питания не рассчитаны на постоянное применение, так как могут негативно сказаться на здоровье, но в качестве экстренной меры вполне подходят.

Меньше углеводов - больше белка

Быстро избавиться от ненавистных килограммов поможет низкоуглеводная диета. Сильно ограничивать себя в углеводах дольше одной недели диетологи не рекомендуют, но если на кону стоят фото в купальнике, несколько дней можно и потерпеть. На завтрак вместо привычной овсянки ешьте творог или омлет, а углеводистые гарниры заменяйте овощами. Если любите фрукты - ограничьте их количество.

Питательная пища

Как ни парадоксально, но ходить голодным, когда вы хотите похудеть, категорически нельзя. Аппетит будет только усиливаться, пока в итоге вы не сорветесь и не съедите свою недельную норму калорий за один присест. Выбирайте продукты, которые надолго дают чувство насыщения: цельное зерно, белки и богатые клетчаткой овощи.

Меньше калорий

Как известно, худеем мы только тогда, когда тратим калорий больше, чем получаем. В течение недели, за которую вы планируете похудеть, потребляйте не более 1500 и не менее 1100 ккал в день (о цифрах ниже 1100 лучше забыть, это слишком мало, даже для диеты). Чтобы подсчет калорий не превратился в сплошную математическую муку, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Ешьте только во время основных приемов пищи: завтрака, обеда и ужина. Откажитесь от снеков и перекусов. Пара таких маленьких приемов пищи может содержать в себе больше калорий, чем полноценный обед.

Никакого соуса. Соусы и прочие добавки - это настоящая скрытая угроза. Высокая калорийность, консерванты и большое количество соли - все то, что мешает быстрому похудению.

Ешьте овощи. Они (за исключением картофеля всех видов) низкокалорийны и содержат большое количество клетчатки. Чувство насыщения придет быстро, даже при невысокой энергетической ценности блюда.

Не пейте калории. Соки, различные газировки, кофе с сахаром и молоком - все это кажется таким безобидным, а на деле содержит столько сахара, сколько и представить сложно. Пейте воду или чай.

Интервальное голодание

Система питания, о которой сейчас слышно отовсюду. Если кратко, ваш день делится на два отрезка: в один (как правило, более короткий) вы едите, в другой - нет. Системы бывают разные, но смысл везде один: сокращение потребления калорий.

Избавляемся от отеков

Быстрое похудение - это не столько об избавлении от жировой массы, сколько об избавлении от лишней воды в организме. Отеки не только отражаются на цифре на весах, но и сильно портят внешний вид. Это результат обезвоживания организма, которому катастрофически не хватает жидкости, потому он ее и задерживает. Избегайте обезвоживания - и минус 2−3 кг на весах вам обеспечены.

Bazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook