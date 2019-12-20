Как недостаток сна влияет на вес? - ФОТО

Авторы исследования связывают повышенный аппетит после бессонной ночи с работой гормонов, в частности, лептина и грелина, которые отвечают за чувство насыщения и голода. Если организм не успел восстановиться за ночь, то на следующий день калорийная и не самая полезная еда кажется в разы привлекательнее, чем обычно, следовательно, перед ней сложнее устоять.

Издание Journal of Obesity опубликовало меню для тех, кто не может позволить себе 7-9 часов сна, но при этом хочет оставаться в форме. Итак, что нужно есть в дни, когда вы не выспались:

- цельнозерновые продукты с низким гликемическим индексом (бурый или коричневый рис, киноа, овсянка);

- правильные жиры (орехи, семечки, авокадо, жирная рыба, растительное масло);

- сбалансированные блюда (хлебцы с арахисовой пастой, тост с индейкой и авокадо, лосось с овощами).

Эксперты также советуют не отказывать себе в маленьких радостях: при большом желании можно съесть кусочек шоколада или печенье - это поможет снизить уровень стресса и уберечь от переедания.

Еlle.ru

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