Что нельзя есть натощак? - 7 продуктов - ФОТО

На завтрак можно позволить себе практически все что угодно, но это правило работает для тех, кто следит за цифрами на весах: калорийность первого приема пищи легко расходуется в течение дня и не ведет к набору веса. А для людей с чувствительным желудком и для адептов здорового образа жизни существуют исключения - продукты, которые не стоит есть натощак.

Мы расскажем о продуктах, которые лучше не есть натощак.

Цитрусовые

Апельсины и грейпфруты раздражают пустой пищевод, поэтому стакан сока или половинка фрукта за завтраком - плохая идея. Тем не менее это отличный источник витамина C, который станет прекрасным десертом после обеда или ужина.

Бананы

Безобидный фрукт, съеденный натощак, может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание магния и кальция также нарушает кальциево-магниевый баланс и увеличивает нагрузку на сердце.

Кофе

Самый желанный напиток по утрам сильно раздражает пустой желудок. Лучше всего пить кофе уже после завтрака или во время ланча. Но не все готовы начинать утро с чашки чая и овсянки - для многих это слишком радикальные меры. Чтобы минимизировать вред от утреннего американо, нужно немного снизить кислотность напитка, например, добавить туда молоко, сливки или кокосовое масло (вариант для веганов).

Выпечка

Кофе с круассаном - классика кинематографичного завтрака, но это огромный стресс для желудка. Дрожжи, которые добавляют в выпечку, раздражают слизистую желудка, это может стать причиной довольно длительного дискомфорта в течение дня.

Груши

Этот фрукт имеет в составе очень грубую клетчатку, которая сильно раздражает пустой желудок. Как и бананы, груши лучше есть через час-два после основного приема пищи.

Холодные газированные напитки

Холодные и газированные напитки сужают сосуды желудка и ухудшают местное кровообращение, а это, в свою очередь, затрудняет переваривание пищи. Лучше всего утолить жажду с утра простой водой с долькой лимона.

Острая еда

Любители острого зачастую добавляют красный перец даже в омлет и устраивают настоящее испытание для слизистой желудка. По этой причине перечницу лучше отложить до обеда.

Х. Зейналова

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