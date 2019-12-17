Успеть до Нового года - Как быстро сбросить пару килограммов?

Автор марафонов и книги "21 день без сахара" Урсула Ким рассказывает, как без труда сбросить "лишнее" и обрести заветную легкость в теле.

До Нового года осталось меньше трех недель, а вы все еще не влезаете в праздничное платье? Не буду врать: без вреда для здоровья за такой короткий срок сильно не похудеешь, но сбросить 1−2 кг у вас точно получится! А если делать все правильно, то вы еще и сохраните достигнутый вес.

Забудьте о популярной рекомендации есть часто и маленькими порциями. Это только отдалит вас от цели, так как из-за частых приемов пищи сахар в крови не будет падать и вы не только не похудеете так, как могли бы, но и навредите своему здоровью. Намного правильнее и эффективнее полноценно (не путать с "чрезмерно") есть три раза в день и иногда добавлять один перекус, хотя и это необязательно. Если с основными приемами пищи организм получит все необходимые ему микроэлементы, сытость будет сохраняться намного дольше, а шансы не сорваться при виде шоколадки, привезенной коллегой в офис, возрастут. Включите в свой рацион рыбу, мясо, морепродукты, орехи, некрахмалистые овощи, зелень и полезные масла, а вот от фруктов лучше отказаться, их можно заменить небольшой горстью голубики или малины. И, конечно же, никакого сахара и быстрых углеводов - это главные враги нашей красоты и здоровья, именно из-за них мы видим целлюлит на бедрах и "спасательный круг" на талии. Помните, что худеем мы в первую очередь от дефицита калорий и, даже питаясь "правильной" едой, можно поправиться. Не переедайте, вставайте из-за стола с чувством легкости, не ешьте, если не голодны, и ужинайте не позднее чем за три часа до сна.

Кстати, о сне. Именно его недостаток зачастую мешает нам похудеть, ведь гормон соматотропин, ответственный за расщепление жировых клеток, вырабатывается именно ночью, во время сна. Кроме того, если вовремя не лечь спать, начинает вырабатываться грелин - гормон голода, отсюда и последствия в виде ночного "жора" и повышенной тяги к вредной пище на следующий день.

Будьте активны, наше тело не приспособлено для сидячего образа жизни и нуждается в движении во всех плоскостях. Если у вас нет времени на спортзал, делайте легкие домашние тренировки по онлайн-самоучителю, которых сейчас масса. Намного лучше уделять физической активности 30 минут в день, чем не заниматься совсем. А если выдастся свободная минута на работе, можно поотжиматься, поприседать или хотя бы сделать легкую разминку - ваше тело скажет спасибо! А еще это поможет отвлечься от стрессовой ситуации - и вы не станете заедать ее вредной едой.

Завтрак:

Пшенно-тыквенная каша на воде или миндальном молоке.

Перекус:

Орехи - не более 30 г. Они обязательно должны быть сырыми и промытыми, ни в коем случае не жареными.

Обед:

Тушеная индейка с пюре из корня сельдерея, зелень.

Ужин:

Оладьи из печени.

Bazaar.ru

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