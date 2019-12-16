Эмоциональное переедание - Как обрести контроль над эмоциями и похудеть?

Начальник сегодня лишил вас премии, а отношения в семье не ладятся, и вот уже в руках появилась коробочка с эклерами, чтобы хоть так поднять себе настроение. Что происходит потом? Если вы боретесь с лишним весом, то скорее всего ваше настроение ухудшится еще больше, и вы начнете ругать себя за эту минутную слабость. Эмоциональное переедание частый спутник людей в ритме 21 века.

Эмоциональное питание - это пища, которую мы принимаем по причинам, отличным от голода, когда вместо физического симптома голода, инициирующего прием пищи, желание поесть побуждают эмоции.

Каковы явные признаки эмоционального питания, какие продукты являются наиболее вероятными виновниками, когда речь заходит об эмоциональном питании, и как его можно преодолеть?

Голод эмоций или тела: как отличить?

Существует несколько различий между эмоциональным голодом и физическим голодом:

1) Эмоциональный голод возникает внезапно; физический голод происходит постепенно.

2) Когда вы едите, чтобы заполнить эмоциональную пустоту, которая не связана с пустым желудком, вы жаждете определенной пищи, такой как пицца или мороженое, и только эта еда будет соответствовать вашим потребностям. Когда вы едите, потому что на самом деле голодны, вы открыты для выбора и можете удовлетворить это чувство имеющейся пищей.

3) Эмоциональный голод ощущается так, как будто он должен быть мгновенно удовлетворен едой, которую вы хотите; физический голод может подождать.

4) Даже когда вы сыты, если вы едите, чтобы удовлетворить эмоциональную потребность, у вас больше шансов продолжать есть. Когда вы едите, потому что голодны, у вас больше шансов остановиться, когда вы почувствуете сытость.

5) Эмоциональное питание может вызвать чувство вины; удовлетворение физического чувства голода - нет (при условии, что нет расстройства пищевого поведения).

Комфортная пища

Комфортной пищей называют ту, о которой вы начинаете думать в первую очередь при возникновении тех или иных эмоций. Комфортные продукты часто ошибочно ассоциируются с негативным настроением, и действительно, люди часто употребляют их, когда у них депрессия или эмоциональный упадок, но, что интересно, комфортные продукты также потребляются для поддержания хорошего настроения.

Интересно то, что прослеживается некоторая связь между эмоцией и типом пищи. Некоторые исследования показали, что люди в счастливом настроении обычно предпочитают съесть пиццу или стейк, наплыв грусти вызывал желание полакомиться мороженым и печеньем, а во время скуки в ход идут чипсы.

Подкармливание эмоций

Когда еда становится единственной или основной стратегией, которую человек использует для управления эмоциями, возникают проблемы, особенно если эта пища не совсем здорова.

Если вы едите, когда не голодны, скорее всего, ваше тело не нуждается в калориях. При достаточно частых эпизодах эмоционального переедания лишние калории накапливаются в виде жира, что может привести к избыточному весу и рискам для здоровья.

Как справиться с эмоциональным перееданием?

Первое, что нужно сделать, чтобы преодолеть эмоциональное питание, - это распознать его. Если вести учет продуктов питания и оценивать свой голод от 1 до 10 каждый раз, когда вы кладете что-то в рот, то можно отследить случаи потребления пищи на фоне эмоций.

Часто, когда ребенку грустно, мы подбадриваем его сладким лакомством. Иногда эта подсознательная связь между эмоциями и едой переносится во взрослую жизнь. Изучение того, как справляться с чувствами без еды, является навыком, который многим из нас нужно освоить.

Признайте наличие у себя эмоционального питания и узнайте, что вызывает у вас такое поведение. Составьте список того, что нужно делать, когда у вас появится желание поесть при отсутствии голода, и носите его с собой.

Когда вы чувствуете себя подавленным, вы можете отложить это желание, занимаясь другим приятным занятием. Попробуйте прогуляться, позвонить другу, поиграть в карты, убраться, постирать или сделать что-нибудь полезное, чтобы отвлечься от желания что-то съесть.

Когда у вас появляется желание поесть, когда вы не голодны, выбирайте здоровую пищу. Продукты для комфорта не должны быть вредными для здоровья.

Наконец, помните, что эмоциональное питание - это то, что присуще многим людям, когда им скучно, радостно или грустно. Это может быть пакетик чипсов или бифштекс, но какой бы ни был выбор еды, изучение того, как контролировать это чувство, и использование понятия умеренности являются ключевыми

Ivona.bigmir.net

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