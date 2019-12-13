3 полезные пищевые привычки, чтобы пережить зиму

Отсутствие солнца, короткий световой день, дедлайны на работе, избыточное потребление пищи, недостаток физической активности, плохая экология неизбежно приводят к накоплению токсических веществ, что в конечном итоге выливается в проблемы со здоровьем как физическим, так и душевным. Поэтому важно помогать организму поддерживать его ресурсы. В том числе с помощью осознанного питания. Мы спросили доктора индийского ретрита-курорта Atmantan Wellness Resort Маноджа Куттери, какие пищевые привычки необходимы, чтобы быть здоровыми и продуктивными.

Орехи и семена в качестве перекуса

Орехи, такие как грецкие и миндаль, содержат жирные кислоты омега-3, которые необходимы мозгу для его здорового функционирования, и антиоксидант витамин Е, который защищает нервные клетки и снижает риски для здоровья мозга. Орехи и семена, например тыквы и подсолнечника, можно употреблять в качестве здоровой закуски - этого достаточно, чтобы утолить голод в полдень и покрыть ежедневную потребность в микроэлементах.

Регулярное употребление темно-зеленых овощей

Богатые антиоксидантами и витамином С зеленые листовые овощи известны своим положительным влиянием на общее самочувствие и остроту ума. Кроме того, брокколи, авокадо и капуста являются мощными борцами с раком. Они содержат витамин К, который помогает при недостатке концентрации, предотвращает болезнь Альцгеймера. Шпинат и капуста также содержат стимулирующие мозг витамины группы В и железо, которые помогают переносить кислород в мозг.

Травы и специи

Базилик тонкоцветный, или Tulsi, (органический индийский чай тулси, чай для сна)‎ расширяет дыхательные пути в легких. Один из самых простых и удобных способов повысить вашу иммунную систему - это выпивать около 1−2 чашек чая тулси в день. Горячий чай нейтрализует холод, поступающий в ваше тело от внешней среды, и, следовательно, регулирует вашу внутреннюю температуру.

Куркума полезна для здоровья, включите ее в свой рацион - эта волшебная трава творит чудеса, способствует повышению вашего иммунитета, обладает противовоспалительными свойствами.

Лакрица известна с давних времен как одно из лучших лекарств от простуды, ангины и связанных с ними проблем. Способствует лечению респираторных заболеваний.

Имбирь содержит противовоспалительные гингеролы, а также помогает бороться с риновирусами, которые вызывают респираторные инфекции. Перец помогает в лечении простуды и кашля. Перец также обеспечивает облегчение при синусите и заложенности носа. Он помогает разрушить отложения слизи и мокроты в дыхательных путях.

Bazaar.ru

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