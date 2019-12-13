Удивительные факты о способностях организма

Человек - забавное существо. Нет, правда, мы не знаем и десятой доли того, что вытворяет наше тело, пока мы пребываем в глубоком неведении по этому поводу.

В своей книге "Сперматозоиды всегда поворачивают направо" ("Les spermatozoïdes tournent toujours à droite" во французской редакции) американский профессор биологии Натан Лентс раскрывает загадки человеческой природы в формате коротких смешных историй, из которых можно почерпнуть массу интересного. Например...

МЫ ВСЕ РОЖДЕНЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

Появляясь на свет, люди слишком беспомощны, чтобы выжить без качественного ухода и заботы. В то же время, как нам известно из познавательных передач, многие животные начинают ходить или плавать через несколько минут после рождения, удивительно быстро адаптируясь к внешней среде.

Почему же нам не досталось таких талантов? Ну, видимо, потому, что мы избавлены от риска стать обедом для акул или гиен, что угрожает дельфинятам и жирафятам... "Но если серьезно, - продолжает Лентс. - Эволюция предоставила человеку возможность подольше заботиться о детенышах, потому что вынашивание и рождение более крупного, крепкого и готового к самостоятельному передвижению младенца женщине не по силам по причине деликатного физиологического устройства".

МЕНОПАУЗА НУЖНА, ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА ЗАБОТУ О ВНУКАХ

Сомнительные радости возрастной перестройки выпадают на долю всех женщин и некоторых видов китов, тогда как большинство самок млекопитающих продолжают репродуктивную деятельность буквально до конца дней, без проблем производя потомство в преклонном возрасте.

И зачем же, интересно, менопауза сдалась человеческому роду? Не говоря уж о китах, конечно. Согласно "Гипотезе бабушки", выдвинутой в 1990-е американским антропологом Кристен Хоукс, женщины теряют способность к деторождению, чтобы переключиться на внуков и тратить больше времени-внимания на их воспитание. Биология развивает теорию посерьезнее, возлагая на менопаузу защитные функции, избавляющие пожилых женщин от риска и осложнений при рождении ребенка. Это и детям идет на пользу - человеческий род подчиняется природному принципу "всему свое время".

ОВУЛЯЦИЯ ПРОИСХОДИТ НЕЗАМЕТНО, ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ МУЖЧИНУ

Желание завести ребенка не всегда совпадает с возможностями и в основном зависит от совпадения с овуляцией - созреванием яйцеклетки, за которым следует беременность или месячные. Этот важный внутренний процесс (первый шаг к продолжению рода) происходит по-тихому, без каких-то внешних проявлений, и зачастую будущие родители вынуждены предпринимать сложные расчеты, вычисляя удачное время для зачатия.

Таким образом, овуляция внесла серьезную корректировку в полигамные отношения неандертальцев, положив начало понятию верности в паре. Мужчина и женщина пришли к логичному выводу, что удобнее практиковаться, не расставаясь месяцами, годами и даже десятилетиями, чтобы не упускать момент для зачатия наследников. А потом их надо воспитывать, обеспечивать и все такое - в общем, дел по горло, что надолго отвлекает от попыток приобщиться к посторонним овуляциям.

СПЕРМАТОЗОИДЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕГДА ДВИЖУТСЯ ВПРАВО

Мужские половые клетки, попав в женский организм, не нуждаются в регуляторах и ориентирах, поскольку их привычно сносит вправо. Они толкают себя вперед силой колебаний собственного хвоста, который движется не сверху вниз или справа налево, а крутится как штопор, вращаясь по часовой стрелке. Поворачивая в излюбленном направлении и не замечая дороги влево, сперматозоиды, тем не менее, способны достигать цели и оплодотворять яйцеклетку. Вот что значит не изменять собственным принципам на пути к успеху!

Еlle.ru

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