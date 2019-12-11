9 главных аюрведических специй и их лечебные свойства

Согласно аюрведе (система индийской народной медицины), специи сами по себе считаются продуктами питания. Они помогают пищеварению и организму сохранять энергию для сопротивления болезням. Приводим советы Летиции Лоренци, аюрведического специалиста, которая рассказывает о правильном применении специй.

Специи, которые развивают наши вкусовые рецепторы, широко используются в аюрведической кулинарии. Обладая признанными лечебными свойствами, они ограничивают потребление соли, сахара и жира.

У каждой специи есть свойства, которые помогают уравновесить внутреннюю энергию. Их потребление должно быть адаптировано в зависимости от комплекции, фигуры и темперамента человека. Кроме того, необходимо принимать во внимание времена года. Например, с середины марта до середины августа стоит использовать довольно освежающие специи: кардамон, кориандр, куркума, корица, укроп, имбирь, связанные с иногда сырыми продуктами, с горьким, вяжущим и сладким вкусом. С середины августа до середины марта пора переставать есть фенхель и кориандр, отдавая предпочтение таким острым приправам, как тмин, гвоздика, мускатный орех. Они помогают сохранять тепло и спасают от спячки.

КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЮТ СПЕЦИИ?

Корица облегчает пищеварение, благотворно влияет на уровень сахара в крови и борется с кислотностью организма.

Кардамон стимулирует пищеварение и предотвращает вздутие живота.

Гвоздика, антибактериальная, болеутоляющая, успокаивает зубные боли и уравновешивает кишечную флору.

Кориандр, который ценится за успокаивающее и пищеварительное действие, также борется с запорами.

Тмин способствует пищеварению, уменьшает вздутие живота и помогает детоксикации печени.

Куркума, в дополнение к своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, помогает печени выводить токсины.

Фенхель уменьшает тошноту и метеоризм, успокаивает кишечные спазмы и циркуляцию в лимфе.

Имбирь стимулирует и наполняет энергией. Кроме того, его антиоксидантные свойства возрастают в десять раз, если его употреблять вместе с чесноком.

Мускатный орех снимает расстройства пищеварения, но токсичен в больших дозах. Смешанный с кокосовой водой, он борется с диареей.

Elle.ru

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