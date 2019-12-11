5 натуральных масок для лица, которые можно сделать дома

Натуральность - это то, к чему мы стремимся и в питании, и в уходе за собой. А что может быть натуральнее маски для лица, приготовленной самостоятельно из свежих продуктов? Фрукты и ягоды содержат множество витаминов и антиоксидантов, которые могут улучшить состояние вашей кожи, не только став частью завтрака, но и напрямую. Ниже вы найдете 5 масок для лица с самым "прозрачным" составом, которые советуют дерматологи.

1. Антивозрастная маска

Ягоды богаты антиоксидантами и помогают защитить кожу от свободных радикалов и уменьшить внешнее проявление признаков старения.

1 горсть черники;

1 горсть малины;

1 горсть ежевики.

1. Хорошо перемешайте ингредиенты.

2. Оставьте на 5 минут, чтобы ягоды дали больше сока.

3. Нанесите на все лицо и оставьте на 10 минут.

4. Смойте теплой водой.

2. Маска для жирной кожи

Мята содержит салициловую кислоту, которая мягко очищает поры, а лимонный сок сужает их и выравнивает цвет лица. Помните, что свежие цитрусовые могут вызывать аллергию. Прежде чем нанести маску на все лицо, попробуйте на небольшом участке кожи. Если вы начнете испытывать дискомфортные ощущения, сразу же смойте маску теплой водой.

2 столовые ложки апельсинового пюре;

1 чайная ложка сока лимона или лайма;

3 измельченных листа свежей мяты.

1. Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

2. Оставьте на 5 минут.

3. Нанесите на кожу на 7−10 минут.

4. Смойте теплой водой.

3. Осветляющая маска

Если вы не большая поклонница загара, попробуйте эту маску. Йогурт увлажняет и питает, корица способна осветлить кожу на 1−2 тона, имбирь сужает поры и выравнивает цвет лица, а куркума придает естественный блеск.

¾ стакана натурального йогурта (без подсластителей);

½ чайной ложки молотого имбиря;

½ чайной ложки молотой корицы;

щепотка куркумы.

1. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

2. Нанесите на кожу на 15 минут.

3. Хорошо смойте теплой водой.

4. Маска для очищения пор

Папайя содержит природные альфа-гидроксильные кислоты, которые естественным образом отшелушивают омертвевшие клетки кожи и помогают растворить загрязнения глубоко в порах.

1 столовая ложка пюре папайи;

1 чайная ложка лимонного сока.

1. Смешайте ингредиенты.

2. Нанесите на кожу и оставьте на 10−15 минут.

3. Тщательно смойте теплой водой.

5. Маска, выравнивающая тон и текстуру кожи

Высокое содержание витамина А в томате выравнивает цвет лица, а коричневый сахар выступает в роли 100-процентного натурального скраба.

2 столовых ложки измельченного томата (без кожуры);

3 столовые ложки крупного коричневого сахара;

1 чайная ложка лимонного сока.

1. Смешайте все ингредиенты.

2. Нанесите на кожу на 7−10 минут.

3. Круговыми движениями массируйте лицо.

4. Смойте теплой водой.



Прежде чем использовать эти маски на всей поверхности лица, нанесите на маленький участок кожи для проверки. Натуральные ингредиенты могут вызывать аллергию!

Bazaar.ru

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