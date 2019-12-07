Самые интенсивные тренировки - Как похудеть за считанные дни - ФОТО

За несколько недель до Нового года можно избавиться от 2-3 лишних килограммов даже без категорических отказов от любимых продуктов. Для того, чтобы подтянуть фигуру и смело надеть открытое платье, необходимо хотя бы несколько раз в неделю уделять внимание тренировкам. Важно адекватно оценивать свои возможности и не перестараться, иначе тело плохо отреагирует на неожиданную нагрузку. Регулярные и дозированные тренировки через день - это эффективный способ ускорить метаболизм, подтянуть тело и избавиться от нескольких лишних килограммов. Мы выбрали самые эффективные направления, которые помогут быстро прийти в форму.

САЙКЛИНГ

Сайклинг - это тренировка на стационарном велосипеде, которая проходит в зале. При сайклинге задействуются практически все группы мышц, не только ноги, поэтому за одно занятие можно эффективно проработать тело.

За 45 минут сайклинга можно сжечь от 400 до 800 килокалорий, в зависимости от интенсивности тренировки и нагрузки. Это один из самых эффективных видов фитнеса в категории кардио, при этом он практически полностью безопасен, в отличие от бега и других видов нагрузок. Новичкам мы советуем начинать с двух тренировок в неделю, с интервалом не менее двух дней. Если же в зал приходит уже достаточно опытный человек, то ему смело можно заниматься три раза в неделю. Во время тренировки нужно обязательно пить воду, желательно каждые 7-10 минут. Кто-то занимается на голодный желудок, но мы все же рекомендуем сделать хотя бы легкий перекус перед тренировкой, а уже после нее плотно подкрепиться. Если же это вечерняя тренировка, то ужин должен быть легким

STREET FIGHT