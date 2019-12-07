Самые интенсивные тренировки - Как похудеть за считанные дни - ФОТО

За несколько недель до Нового года можно избавиться от 2-3 лишних килограммов даже без категорических отказов от любимых продуктов. Для того, чтобы подтянуть фигуру и смело надеть открытое платье, необходимо хотя бы несколько раз в неделю уделять внимание тренировкам. Важно адекватно оценивать свои возможности и не перестараться, иначе тело плохо отреагирует на неожиданную нагрузку. Регулярные и дозированные тренировки через день - это эффективный способ ускорить метаболизм, подтянуть тело и избавиться от нескольких лишних килограммов. Мы выбрали самые эффективные направления, которые помогут быстро прийти в форму.
САЙКЛИНГ
Сайклинг - это тренировка на стационарном велосипеде, которая проходит в зале. При сайклинге задействуются практически все группы мышц, не только ноги, поэтому за одно занятие можно эффективно проработать тело.
За 45 минут сайклинга можно сжечь от 400 до 800 килокалорий, в зависимости от интенсивности тренировки и нагрузки. Это один из самых эффективных видов фитнеса в категории кардио, при этом он практически полностью безопасен, в отличие от бега и других видов нагрузок. Новичкам мы советуем начинать с двух тренировок в неделю, с интервалом не менее двух дней. Если же в зал приходит уже достаточно опытный человек, то ему смело можно заниматься три раза в неделю. Во время тренировки нужно обязательно пить воду, желательно каждые 7-10 минут. Кто-то занимается на голодный желудок, но мы все же рекомендуем сделать хотя бы легкий перекус перед тренировкой, а уже после нее плотно подкрепиться. Если же это вечерняя тренировка, то ужин должен быть легким
STREET FIGHT
Street fight - эффективная тренировка с элементами спортивных единоборств. Программа позволяет качественно проработать рельеф всего тела и избавиться от стресса.
Street Fight - это программа с элементами бокса, кикбоксинга, тхэквондо и джиу-джицу. Во время тренировки идет активная работа руками и ногами, но нет контакта с партнером: все удары наносятся в воздух. Помимо боевых элементов в тренировку также включен функциональный блок упражнений. Street Fight работает не только на развитие кардиореспираторной системы, в ходе занятий также тренируются абсолютно все группы мышц, что способствует эффективному снижению веса. Дело в том, что упражнения из комплекса подразумевают большой затрат энергии, что приводит к максимальной потере калорий, следовательно, и лишних килограммов. Стоит отметить, что тренировка требует достаточного уровня выносливости, поэтому рекомендуется для людей среднего или высокого уровня подготовки. Общий тон тренировки гарантирует любителям фитнеса отличное настроение, заряд энергии и потрясающий тонус.
ТАБАТА
Еще один способ быстро избавиться от лишних килограммов - тренировка табата, созданная японским исследователем Идзуми Табата еще в 90-х годах. За одну сессию можно сбросить около 500 килокалорий, а после курса тренировок результат не заставит себя ждать.
Японские жиросжигающие тренировки табата - это короткие и сверхинтенсивные занятия. Один цикл занимает 4 минуты, за это время необходимо сделать 8 упражнений по 20 секунд каждое, между ними короткие перерывы по 10 секунд. Всего во время занятия 5 циклов. Занятие в зале от начала до конца длится час (вместе с растяжкой).
После тренировки сжигание жира продолжается еще сутки. При этом процесс проходит с той же интенсивностью, что и во время нагрузки. Проще говоря, упражнения закончены, а тело продолжает приходить в форму.
В занятии задействованы все группы мышц, сама тренировка проходит под энергичную музыку, которая помогает держать высокий темп. Вторая половина занятия обязательно посвящена растяжке, чтобы избежать перетренированности и спазмирования мышц. Таким образом, комплексы табата - прекрасная альтернатива для тех, у кого есть желание подкачаться, но катастрофически не хватает свободного времени на занятия спортом
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