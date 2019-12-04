Как понять, что нужен детокс, и еще 5 главных вопросов об очищении организма

Lady.Day.Az представляет интервью Elle.ru с Ольгой Доникой, диетологом, заведующей департаментом инноваций, исследований и долголетия Clinique La Prairie.

Всем ли нужен детокс? Если нет проблем с весом, нужно ли проходить детокс? А если питание и образ жизни человек имеет здоровые?

Детоксикация играет важнейшую роль в поддержании и преумножении здоровья. Наш образ жизни и окружающая среда в последние годы сильно изменились, поэтому скорректировались и наши потребности в питании. Развитие пищевой промышленности, глобализация, постоянный цейтнот, перманентный стресс - все это неминуемо ведет к нарушению внутреннего баланса организма. Наши естественные метаболические процессы испытывают колоссальные перегрузки и не всегда самостоятельно могут справиться с возникшими проблемами, оперативно восстанавливать и поддерживать здоровье. Поэтому правильные стратегии питания и разумный выбор продуктов имеют решающее значение для поддержания внутреннего баланса. Детоксикация должна рассматриваться прежде всего как процесс очищения и пополнения запасов необходимых для здоровья питательных веществ. Оздоровительное питание - главная цель любой детокс-диеты, а вовсе не снижение веса, как некоторые ошибочно считают.

Детоксикация важна для очищения наших тканей и органов, снижения окислительного стресса, уменьшения воспалительных процессов, укрепления иммунной системы и улучшения метаболизма.

Не существует четко установленного графика для чистки. Для некоторых людей оптимально проводить детоксикацию раз в год, кому-то раз в два, ну а кто-то чувствует себя хорошо при сезонной чистке. Лучший способ - слушать свое тело. Вам по-настоящему стоит задуматься о детоксикации, если вы чувствуете тяжесть, упадок сил, "выгорание" и в целом ведете нездоровый образ жизни. Интоксикация вызывает частые проблемы со здоровьем и угнетение иммунной системы. Если вы часто болеете или испытываете слабость, вероятно, детоксикация - это лучшее, что вы можете сделать для своего организма.

Правда ли, что детокс только на соках бесполезен и необходим белок?

Программа детоксикации в течение нескольких дней только с соками и чаями не является программой детоксикации. Мы можем проводить день на соке (жидкая диета) - но только один день и не более того, потому что метаболические пути для детоксикации печени требуют присутствия нескольких аминокислот, другими словами, белки (растительные и животные источники) имеют решающее значение в программе детоксикации. Мы рекомендуем следовать двум фазам чистки печени, каждая из которых требует специальных питательных веществ и энзимов для обеспечения правильного процесса детоксикации.

Какие есть запреты в детоксе? Противопоказания?

Каждый, кто живет современной жизнью, может пройти грамотную программу детокса (лучше всего - в клиниках и под наблюдением специалистов). Только беременные или кормящие женщины не могут следовать программе детоксикации, поскольку токсины могут поступать в организм ребенка через жидкости матери: плаценту или молоко.

Наши пациенты, например, начинают программу с ограничительной диеты: разрешено питание без кофеина, сахара, алкоголя, глютена, лактозы, животного жира, с ограниченным количеством животных белков. Эта диета имеет решающее значение для обеспечения правильной и эффективной детоксикации. Устранение кофеина и сахара может быть очень проблематичным и трудным для восприятия, могут возникнуть абстиненция и головные боли. В равной степени все искусственные подсластители не допускаются, соль присутствует в ограниченных количествах.

Как часто нужно проходить детокс-программы?

Профилактическую детоксикацию можно проводить каждые 6 месяцев. Впрочем, вы можете пройти детоксикацию после периодов чрезмерного употребления рафинированных продуктов или алкоголя. Весна - идеальное время года для детокса. После периода повышенной физической потребности или эмоционального напряжения, вскоре после болезни, когда организм более уязвим ввиду истощения питательных веществ, - также следует пройти детоксикацию.

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