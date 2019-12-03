Как защитить кожу от холода зимой?

Ни для кого не секрет, что в холодное время года кожа особенно подвержена сухости и раздражению. Основная причина - низкая влажность воздуха. Изменить климат нам, конечно, не под силу, а вот составить правильный уход за кожей - вполне. Рассказываем, почему зимой у нас такая сухая кожа, и как дерматологи предлагают решать эту проблему.

Увлажняйте кожу регулярно. Подбирайте средство в соответствии с вашим типом кожи и следите за тем, чтобы кожа была увлажнена 24 часа в сутки.

Уделяйте внимание одежде. Зимой мы надеваем на себя как можно больше одежды, что не самым лучшим образом сказывается на нашей коже. Следите за тем, из каких материалов изготовлены вещи, особенно те, что касаются непосредственно кожи. Помните, синтетика не только скорее вызовет раздражение, но и греет она хуже натуральных тканей.

Не забывайте про увлажнение губ. Бальзам для губ всегда должен быть в вашей сумочке, особенно зимой. Используйте средства, в состав которых входят натуральные масла.

Шапка, шарф и перчатки - must-have на холодное время года. Кожа рук особенно подвержена сухости, поэтому постарайтесь не выходить на холод без перчаток. Про шапку тоже забывать не стоит, поскольку холодный сухой воздух неблагоприятно сказывается на здоровье кожи головы и волос.

Замерзли? Не спешите включать отопление на максимум - горячий воздух от батарей очень сильно сушит кожу и волосы. Оптимальным решением проблемы станет увлажнитель воздуха.

Самая опасная для кожи ошибка - горячая ванна. Как бы вы ни любили согреться, лежа в горячей воде, от этой привычки лучше отказаться. Высокая температура воды сушит кожу и ведет к разрушению ее естественного защитного слоя. Используйте теплую воду и принимайте душ не более 10−15 минут.

После душа, пока кожа еще влажная, нанесите увлажняющее средство. Зимой лучше использовать плотные крема, чем легкие лосьоны. Откажитесь от энергичных обтираний полотенцем - они могут стать причиной мелких повреждений и раздражения кожи.

Пейте воду. Еще одна причина сухой кожи - обезвоживание. Летом мы сильнее испытываем жажду и пьем большое количество жидкости, чтобы охладиться. Зимой организм не посылает столь явных сигналов, и мы зачастую забываем о водном балансе организма. 1,5−2 литра воды в день - и вы сразу заметите прогресс.

Bazaar.ru

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