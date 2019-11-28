Какие болезни передаются по наследству?

Главным фактором, определяющим наше здоровье, является наш образ жизни. Но также важное влияние оказывает генетика: многие болезни или особенности мы получаем "в наследство" от наших родителей. Мы рассказываем о наиболее распространенных наследственных заболеваниях.

Рак молочной железы и яичников

Развитие рака молочной железы и яичников ассоциировано в том числе с мутациями гена BRCA1 и 2. Если у кого-то из ваших близких родственниц были диагностированы эти формы рака, вы тоже можете оказаться в группе риска. Стоит внимательно следить за здоровьем, а также пройти генетическое тестирование.

Болезнь Хантингтона

Это наследственное заболевание, которое поражает некоторые нервные клетки мозга. Болезнь Хантингтона может наследоваться и развиваться одинаково как мужчинами, так и женщинами. Диагностируют это заболевание до 30 или 40 лет.

Муковисцидоз

Муковисцидоз поражает легкие, поджелудочную железу, печень и кишечник, вызывая скопление густой слизи в этих областях. Когда оба родителя являются носителями гена, вызывающего фиброз, существует 25% вероятность того, что ребенок родится с этим заболеванием, и 50% того, что он будет носителем гена, но не проявит его.

Серповидноклеточная анемия

Серповидноклеточная анемия - это заболевание крови наследственного происхождения, при котором эритроциты приобретают форму, отличную от обычной, вызывая проблемы с кровообращением, а также трудности в борьбе с определенными инфекциями.

Остеопороз

Остеопороз или ослабление костей - возрастное заболевание, которому в первую очередь подвержены женщины. По статистике, от него страдает каждая четвертая женщина в возрасте старше 65 лет - и только 6% мужчин того же возраста. Последние исследования подтвердили генетическую предрасположенность к этому заболеванию. Если ваша мама столкнулась с остеопорозом, вам тоже стоит принимать меры профилактики этого заболевания. Особенно стоит следить за своим здоровьем, когда наступила менопауза.

Ivona.bigmir.net

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