Чем отличается сон у женщин и мужчин?

Хорошая чашка крепкого кофе - не единственное средство для стимуляции скачков энергии. Есть куда более могущественный (и таинственный!) инструмент, круглосуточно управляющий бодростью и сонливостью. Имя ему - циркадный ритм, внутренние часы, которые сообщают телу рекомендуемую активность и помогают регулировать суточный цикл. Принцип этого ритма схож у большинства людей, и, если не вмешиваться в его работу, он управляет процессом в очень стабильном режиме. Однако, как выяснили ученые, есть ощутимые различия в смене сна и бодрствования у мужчин и женщин. Что, кстати, объясняет, почему среди представителей сильного пола так много "сов", а дамам больше нравится график "жаворонков".

ЧТО НАС БУДИТ И УСЫПЛЯЕТ

Циркадные ритмы управляются гипоталамусом, областью мозга, связанной практически со всеми отделами центральной нервной системы. Внешние факторы дают подсказки: свет посылает сигнал, что пора просыпаться (именно поэтому так сложно угомониться при включенной лампе или светящемся экране), а темнота сообщает, что пришло время поддать мелатонина, гормона, который поможет заснуть. Малютка гипоталамус, даром что с горошину, трудится 24 часа в сутки, заряжая и отключая наши батарейки. И было бы неплохо, если бы мы уважали его работу, поддерживая постоянный режим - ложиться в постель и вставать в одно и то же время мозгу очень нравится. Так он как следует отдыхает, выдерживая нормальный ритм и не допуская проблем со сном.

КАК ПОЛ ВЛИЯЕТ НА СОН

Так вот, оказывается, помимо внутреннего контроля и внешних факторов, есть еще одна важная переменная, влияющая на внутренние часы, - пол. Дело в том, что мужские и женские циркадные ритмы не слишком-то совпадают. Мужская активность имеет тенденцию сохраняться до полного 24-часового цикла и даже дольше (в среднем на шесть минут дольше, чем у женщин), а значит, мужчины меньше устают к вечеру. У женщин завод внутренних часов покороче, что повышает вероятность ранней побудки, сонливости по вечерам и (к сожалению) восприимчивости к бессоннице и прочим нарушениям ночного отдыха.

И КАКИЕ У ЭТОГО ПОСЛЕДСТВИЯ

﻿﻿﻿Хотя в среднем восьмичасовой сон благотворно воздействует и на мужчин, и на женщин, сильный пол больше страдает от недосыпа - насколько бы беспечно они ни засиживались по ночам. И, между прочим, восстанавливаются мужчины медленнее, чем женщины, - то есть, если ночь прошла в онлайн-битвах, днем от него не будет никакого проку. С другой стороны, укороченные циркадные циклы выходят боком для тех представительниц слабого пола, кто трудится в ночную смену - статистика подтверждает повышенный риск производственных травм среди женщин, работающих допоздна. Конечно, можно поднапрячься и переформатировать внутренние часы, чтобы чувствовать себя бодрее в разное время суток в зависимости от жизненных потребностей, но поддержка естественных ритмов гораздо полезнее для здоровья, настаивают врачи. А потому - марш в постель, доверяйте гипоталамусу!

Elle.ru

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