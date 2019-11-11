Какой спорт выбрать интровертам и экстравертам?

Спорт помогает не только обрести фигуру мечты, но также полезен для здоровья и является профилактикой многих болезней. Но у некоторых не складывается со спортом потому что они выбрали не тот вид физической нагрузки. Рассказываем, на что следует обратить внимание интровертам и экстравертам.

Танцы

Экстравертам стоит присмотреться к танцам. Это может быть бачата и сальса. Во время занятий парами меняются каждые 2-3 минуты, получается бесконечное общение с новыми людьми. Плюс кроме занятий в зале, сальсу и бачату танцуют в некоторых клубах.

Если же интроверт хочет заниматься танцами, то стоит выбрать контемпрорари.

Фитнес-туры

Чтобы фитнес-тур принес только самые яркие эмоции, экстравертам стоит выбирать программу где много разных активностей и чтобы тур проходил в оживленном месте.

Интровертам при выборе тура стоит обратить внимание на фитнес-тур, который проходит в горах в мини-группах.

Интровертам стоит обратить внимание на:

HIT, отлично сжигающие калории, а также легко выполняемые в домашних условиях;

йога;

пилатес.

Экстравертам стоит обратить внимание на:

командные виды спорта;

boot camp;

воздушная йога, пилон.

Ivona.bigmir.net

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