Ученые определили, в какое время суток лучше всего заниматься спортом

Чаще всего спортивные нагрузки рекомендуют делать по утрам, чтобы взбодриться и скорее настроиться на рабочий лад, однако ученые из университета Саутерн Миссисипи поставили под вопрос рациональность такого подхода. Они решили привлечь к эксперименту молодых спортсменов, которые выполняли силовые нагрузки в разное время. Выяснилось, что наилучших показателей добились участники, занимавшиеся в 6 часов вечера - им удалось набрать большую мышечную массу. С биологической точки зрения такой эффект объясняется замедлением метаболизма в вечерние часы, а интенсивные нагрузки, в свою очередь, способствуют ускорению процессов. Также, по мнению ученых, занятия спортом в вечерние часы позволяют не только сжечь накопленные в течение дня калории, но и справиться со стрессом и улучшить качество сна. Поздравляем: отныне у вас есть официальная причина не отрывать себя с утра пораньше от теплой кровати ради тренировки перед работой!

Bazaar.ru

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