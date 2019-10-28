Антистресс-еда - Что улучшит настроение и сохранит стройность? - ФОТО

Как только у нас портится настроение, мы решаем улучшить его с помощью еды. Обычно рука тянется за сладким. Но, улучшив настроение, мы замечаем и лишние килограммы, которые набрали, заедая плохое настроение или стресс.

Чтобы быть готовыми к предстоящей зимней хандре и не набрать вес, предлагаем ознакомиться с продуктами в нашем списке, которые улучшают настроение и позволяют сохранить стройность.

ЛОСОСЬ

В 100 граммах лосося содержится суточная норма незаменимых (наш организм не способен их синтезировать) жирных кислот Омега-3. Они служат источником энергии для мозга и нервной системы. А низкий уровень этих полезных жиров приводит к депрессии.

ГРИБЫ, ВЫРАЩЕННЫЕ НА СОЛНЦЕ

Недостаток солнца зимой компенсируют грибы, в которых витамина D не меньше, чем в печени, яичном желтке или рыбе. Этот витамин активирует выработку в мозгу гормона серотонина, улучшающего настроение. Особенно полезны шиитаке, лисички и белые грибы. В шампиньонах же этого витамина мало, поскольку они растут в темноте.

ВИШНЯ

Миска вишни перед сном, и отличное настроение утром обеспечено. В этой ягоде много гормона мелатонина (натурального снотворного), который обеспечит глубокий сон.

ФИНИКИ

Если не можете устоять перед сладостями, замените кусок шоколадного торта парой фиников. Хоть в них и немало сахара - полезных веществ тоже достаточно: 15 минералов и более 20 аминокислот, а также витамины и клетчатка, которые добавят энергии.

МИДИИ

Эти морепродукты - прекрасный источник антистрессового витамина B12 и микроэлементов (цинка, селена и йода), отвечающих за нормальное функционирование щитовидной железы и хорошее настроение.

ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД

Да! И не только потому, что вкусно. Кусочек темной шоколадки или пара ложек какао-порошка содержит больше антиоксидантов, чем бокал красного вина и чашка зеленого чая. Так, флавонол улучшает приток крови к мозгу и помогает сконцентрироваться.

ГРЕЧЕСКИЙ ЙОГУРТ

Оказалась, что в баночке обычного йогурта кальция меньше, чем в греческом. А этот минерал важен не только для костей и кровеносных сосудов: снижение его уровня может обернуться предменструальной депрессией.

Н. Гасымова

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