Что выбрать: йогу или кардиотренировки?

Многие любители спорта не воспринимают йогу серьезно. Считается, что идеальный комплекс упражнений - это силовые и кардио. Однако недавние исследования показали, что кардио можно (да и порой нужно) заменять йогой, ведь она является ключом не только к красивой фигуре, но и духовному равновесию. Йога не уступает кардиотренировкам в сжигании калорий и эффективности, хотя занятия и обладают меньшей интенсивностью.

Преимущества йоги заключаются в ее способности предотвратить высокое давление, а также урегулировать повышенное содержание сахара и холестерина в организме. Йога спасает от депрессии и тревожности, придает уверенности в себе. А несколько практик могут даже заметно улучшить настроение.

На самом деле сравнивать йогу с любыми другими видами аэробных нагрузок тяжело. Безусловно, во время занятий вы устаете, потеете, укрепляете силу и наращиваете мышечную массу, но эти виды активности все равно различаются по своей программе и упражнениям.

Недавно проведенное исследование рассматривало хатха-йогу, которая наиболее популярна среди практикующих. Ключевой вопрос состоял в том, уступает ли она другим видам занятий. Также ученые сопоставили исследования о снижении рисков заболеваний. И, как оказалось, йога и кардио показали одинаковую эффективность. Сильных различий между занятиями нет. Поэтому выбирайте то, что ближе вам по духу, и тренируйтесь в свое удовольствие. Тихая студия или энергичный спортзал - результат один и тот же!

Bazaar.ru

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