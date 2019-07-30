Когда лучше начать диету, чтобы не сорваться?

Карл Лагерфельд как-то сказал: "Садиться на диету нужно в моменты оптимизма и счастья". Первое, от чего зависит успех или провал любого мероприятия, - это идеальное или провальное время для старта. Независимо от того, послужит ли она временным ограничением или станет неотъемлемой частью здорового образа жизни.

Представляем 4 правила, которые послужат успеху задуманного.

1. Выбор времени для старта

Как часто вы давали себе обещание начать новую, диетическую жизнь "с чистого листа" - с нового года/ сразу после отпуска/с понедельника (нужное подчеркнуть)? Оказывается, этот расхожий психологический прием - заведомо проигрышная позиция. Во-первых, он приводит к тому, что в выходные накануне вы устраиваете сытные проводы любимым вредным продуктам, наедаясь компульсивно и бесконтрольно, чем значительно усложняете себе задачу. Во-вторых, попадаете в ловушку "отложенных обещаний". Поддавшись на первый же соблазн, вы отодвигаете диету "на следующий понедельник", а потом еще раз на следующий, и так до бесконечности. В общем, идеальный день недели вы должны выбрать исходя из личной ситуации.

2. Не важно, счастливы вы или нет

Казалось бы, эксперты-нутрициологи согласны с Лагерфельдом - диета любит счастливых. Ведь в непростое и раздражительное время, связанное с ограничениями и формированием новых привычек, вы должны чувствовать сильную мотивацию и желание продолжать. Оппонентами этой теории выступают некоторые психологи, которые считают, что неудачи и подавленные периоды в жизни подстегивают нас не меньше. Срабатывает "мотивация отказа" - вы не хотите больше переживать случившиеся негативные моменты, поэтому вам просто необходимо в себе что-то изменить и больше никогда к проблеме не возвращаться. Другими словами - диета в данном случае выступает определенной психотерапией, первым шагом к тому, чтобы кардинально изменить жизнь.

3. У вас должно быть свободное время

Прежде, чем ввязаться в диетическую авантюру, сверьтесь с расписанием. Необходима не только сила воли, но и достаточное количество свободных часов, чтобы изучить здоровые рецепты, исследовать новые направления, сделать правильную покупку в супермаркете. Не стоит начинать диету, если у вас нет на это времени, или вы не готовы инвестировать в свои перемены энергию. Любые изменения требуют самоотверженности и терпения. Еще одно полезное уточнение: первые дни не должны выпадать на поездку и слишком активную социальную жизнь. Внешние обстоятельства могут заставить вас сорваться и съесть больше. Взгляните на рутину, как на нечто позитивное, что поможет облегчить ситуацию.

4. Все зависит от гормонального цикла

Вы можете быть колоссально замотивированы предстоящей свадьбой, приемом на новую работу или джинсами на размер меньше, но все усилия будут тщетны, если вы не сможете совладать со своими гормонами. Вы наверное замечали как во время ПМС не только портится настроение, но и постоянно чувствуешь себя голодной. В этот момент в организме женщины повышается уровень прогестерона, который усиливает аппетит. Рисковый момент - "плаксивая" овуляция. Совладать с желанием утешить себя любимым десертом непреодолимо! Самое оптимальное время для начала похудения - пятый-шестой день от начала цикла. Резко взлетает содержание гормона эстрогена, который способствует выводу лишней жидкости и сжиганию жира. То, что нужно, чтобы поверить в себя!

Н. Гасымова

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