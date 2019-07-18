5 овощей, которые мешают похудеть

Желая похудеть, как правило, мы ограничиваем себя в мучной, жареной и сладкой пище в пользу свежих овощей и фруктов, тем более в сезон. Но растительные продукты не всегда диетичны. Например, в картофеле содержится 77 калорий на 100 грамм и много крахмала, что уж никак не вяжется с определением правильного питания.

Представляем 5 овощей, которые лучше исключить из рациона тем, кто борется с лишним весом или склонен к полноте.

Картофель - 77 калорий на 100 грамм продукта и высокое содержание крахмала.

Горошек зеленый - 73 калории на 100 грамм продукта и высокий гликемический индекс.

Кукуруза - 131 калория на 100 грамм продукта и высокое содержание крахмала.

Батат - 86 калорий на 100 грамм продукта.

Запеченная морковь - высокий гликемический индекс.

Н. Гасымова

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