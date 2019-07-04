Селену Гомес раскритиковали за полноту - ФОТО

26-летняя Селена Гомес с 2015 года борется с волчанкой. Страшный диагноз сопровождается депрессивным расстройством, повышенной тревожностью, слабостью и колебаниями веса. Таким образом, страдающие аутоиммунным заболеванием люди быстро устают, испытывают головные боли и склонны к полноте и резкому похудению.

На протяжении нескольких лет Селену Гомес регулярно обвиняют в "ожирении". В мае 2018 года, когда в Сеть просочились пляжные фотографии звезды, на артистку обрушилась такая волна критики, что ей пришлось записать обращение к фанатам.

На своей странице в Instagram Селена затронула миф о красоте, который ломает судьбы многих женщин и заставляет их сомневаться в своей ценности. Кроме того, Гомес проходила лечение тяжелыми препаратами и перенесла пересадку почки - все это негативно сказалось на ее здоровье и физическом состоянии. Артистка, которая никогда не отличалась худобой, по объективным причинам набрала пару лишних килограммов.

Как сообщает Lady.Day.Az, несмотря на это, фолловеры девушки продолжают критиковать ее фигуру. Новый повод им дали очередные фотографии в купальнике, которые просочились в Сеть 2 июля. На кадрах Селена Гомес веселится на пляже в Мексике вместе со своей кузиной.

Н. Гасымова

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