7 продуктов, заряжающих энергией

Если усталость и упадок сил часто посещают вас уже в середине дня, добавьте в свой рацион продукты из этого списка.

Овсянка на воде или молоке

Неспроста с детства нас приучают есть овсянку на завтрак: эта каша содержит целый микс важнейших для организма витаминов (магний, калий, кальций, фосфор, йод, цинк) и является лучшим источником сложных углеводов, которые дают энергию на долгое время. К тому же овсянка нормализует работу кишечника и избавляет организм от шлаков.

Шпинат

Шпинат - кладезь витаминов и полезных свойств. В нем содержатся витамин С и железо, которые заметно повышают работоспособность и заряжают бодростью. Помимо этого, шпинат замедляет старение организма и укрепляет иммунитет.

Бобовые

Фасоль, горох, чечевица и другие бобы помогут вам сохранять активность на протяжении целого дня. Высокое содержание клетчатки и белков балансирует уровень сахара в крови и предотвращает энергетический дисбаланс, благодаря чему сонливость и апатия будут обходить вас стороной.

Морковь

Морковь радует не только ярким видом, но и полезными свойствами. В ней содержится большое количество каротина, который в организме человека превращается в витамин А. Недостаток этого витамина приводит к быстрой утомляемости и ухудшению зрения.

Яйца

Главное достоинство яиц - содержание быстро усваиваемого белка, который поддерживает функции мозга и позволяет легче справляться со сложными умственными и физическими нагрузками.

Орехи

Миндаль, фундук, кешью и грецкий орех содержат огромное количество важных микроэлементов. Они богаты сложными белками и витаминами, улучшающими умственную активность. Но злоупотреблять орехами не стоит: 15−20 штук в день будет достаточно.

Бананы

Бананы поднимают настроение своим позитивным желтым цветом и высоким содержанием фруктозы и клетчатки. Они мгновенно утоляют голод и снимают усталость. К тому же бананы способствуют профилактике стресса.

Н. Гасымова

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