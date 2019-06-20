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Как устроить детокс за 24 часа? - 6 способов - ФОТО

Дни, полные гедонизма и потакания маленьким слабостям, постепенно накапливаются в нашем теле: появляются отеки, усталость и вновь прибывшие килограммы. Диетологи уверены, что со временем такой режим ведет за собой нарушение обмена веществ и массу проблем.

Рассказываем несколько простых и эффектных способов дать телу отдохнуть и запустить естественные процессы детоксикации, на которые понадобится всего 24 часа.

10 часов сна

Качественный сон ночью - лучший способ восстановления сил и оздоровления организма. К тому же достаточное количество сна помогает избавиться от лишнего веса и снизить уровень кортизола (гормона стресса), а также в целом оздоровить тело. Чтобы ночь прошла максимально эффективно, нужно удостовериться, что в комнате прохладно, нет света и посторонних шумов, должно быть максимально комфортно. Спать лучше лечь не позже 23:00, 10-часового сна будет достаточно для восстановления ресурсов.

Большой стакан воды

Начните утро с большого стакана воды и таким же образом восстановите водный баланс перед сном. Это нужно потому, что ночью мы спим несколько часов подряд без всякой гидратации, и это стоит компенсировать.

Растяжка

Эксперты советуют каждый час в течение дня делать 5-минутный перерыв на растяжку. Это уменьшит усталость, мышечные спазмы и увеличит расход калорий в течение дня.

Травяной чай

Детокс-чаи - любимое средство многих диетологов. Травяной напиток не только помогает очищать организм, но и подавляет чувство голода.

  

Никакого алкоголя

Алкоголь - это токсин, который никак не вписывается в расписание детокс-дня. Замените бокал вина на свежевыжатый сок или зеленый смузи.

Не мучайте себя

Превращать детокс в день страданий не стоит. Вашему телу не нужны жертвы, поэтому никто не навязывает вам соки и воду в течение всего дня. Сосредоточьтесь на продуктах, которые вы любите, и попытайтесь сделать что-то вкусное и полезное и порадовать себя.

Н. Гасымова       

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