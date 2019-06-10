5 причин, чтобы начать заниматься спортом - ФОТО

Тебе следует начать тренироваться потому, что занятия фитнесом:
Помогают похудеть
Всего 20 минут интенсивной зарядки в день и правильное питание позволят уже через месяц почувствовать себя лучше и убрать лишние килограммы.
Помогают стать увереннее
Спорт повышает самооценку, развивает волю и делает человека сильнее как личность. Тренировки тесно взаимосвязаны с преодолением слабостей и работой на пределе возможностей, что закаляет характер человека.
Дарят бодрость
Спорт поможет зарядиться энергией, улучшить свой тонус и стать более энергичной. Идеальным вариантом физических нагрузок будет спортивная ходьба или плавание в виду их небольшой травматичности и огромной пользы для всего организма.
Улучшают сон
Если ты ведешь сидячий образ жизни, даже 10-минутная прогулка каждый день поможет тебе улучшить качество сна. Начни с этого небольшого шага и постепенно увеличивай интенсивность тренировок, переходя к бегу или плаванию, и ты сможешь навсегда забыть о бессоннице.
Продлевают жизнь
Австралийские ученые утверждают, что люди, которые занимаются плаванием, аэробикой и теннисом, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Эти виды спорта уменьшают вероятность преждевременной смерти по любым возможным причинам примерно на 47%.
Н. Гасымова
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