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10 июня 2019 09:38

5 причин, чтобы начать заниматься спортом - ФОТО

Тебе следует начать тренироваться потому, что занятия фитнесом:

Помогают похудеть

Всего 20 минут интенсивной зарядки в день и правильное питание позволят уже через месяц почувствовать себя лучше и убрать лишние килограммы.

Помогают стать увереннее

Спорт повышает самооценку, развивает волю и делает человека сильнее как личность. Тренировки тесно взаимосвязаны с преодолением слабостей и работой на пределе возможностей, что закаляет характер человека.

Дарят бодрость

Спорт поможет зарядиться энергией, улучшить свой тонус и стать более энергичной. Идеальным вариантом физических нагрузок будет спортивная ходьба или плавание в виду их небольшой травматичности и огромной пользы для всего организма.

Улучшают сон

Если ты ведешь сидячий образ жизни, даже 10-минутная прогулка каждый день поможет тебе улучшить качество сна. Начни с этого небольшого шага и постепенно увеличивай интенсивность тренировок, переходя к бегу или плаванию, и ты сможешь навсегда забыть о бессоннице.

Продлевают жизнь

Австралийские ученые утверждают, что люди, которые занимаются плаванием, аэробикой и теннисом, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Эти виды спорта уменьшают вероятность преждевременной смерти по любым возможным причинам примерно на 47%. 

Н. Гасымова       

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