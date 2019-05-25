Как правильно выбрать тональный крем? – Рассказывает косметолог Айнура Гасанова

Большая проблема многих женщин - правильный выбор тонального крема, который скроет недостатки и не будет доставлять дискомфорт коже лица.

Врач-дерматокосметолог Айнура Гасанова в беседе с Lady.Day.Az рассказала, что при выборе тонального крема прежде всего необходимо выяснить, какой у вас тип кожи и имеются ли проблемы.

"Важное значение имеет не только оттенок тонального средства, но и его текстура, легкость растушевки и стойкость. Для лиц с жирной и проблемной кожей рекомендуются тональные крема - матирующие, не имеющие жирную текстуру и основу с салициловой кислотой или оксидом цинка. Для возрастной категории, наоборот, желательны хорошо впитывающиеся жирные основы, в составе которых есть витамин Е и гиалуроновая кислота, так как с возрастом кожа становится сухой и требует большего увлажнения. И вне зависимости от сезона рекомендую крема с солнцезащитным фактором (Spf)", - сказала косметолог.

Айнура ханум сообщила, что при выборе тонального крема определяется подтон кожи - теплый или холодный. Тестировать крем можно, нанеся его в нескольких местах - на лицо, крылья носа, шею, запястья.

"Выбирайте сразу 3 оттенка. Иногда можно смешав, их получить свой идеальный тон. Оценивайте результат при разном освещении - под светом ламп в магазине, затем при естественном освещении. Не рекомендую приобретать густые и тягучие крема. Выбирайте тональный крем с легкой текстурой, эффективно скрывающий все несовершенства и сливающийся с кожей", - посоветовала косметолог А. Гасанова.

Н. Гасымова

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