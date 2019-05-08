4 вещи, которые нельзя делать после тренировки - ФОТО

После плодотворной тренировки есть риск, что вы сведете на нет все усилия, позволив себе то, что после физической нагрузки делать категорически не рекомендуется.

Рассказываем, что является врагом тренировок. Чтобы увидеть результат от усилий, постарайтесь воздержаться от этих действий.

1. СОН

Независимо от типа физической нагрузки, ложиться спать сразу после занятий нельзя. После динамичной аэробной тренировки, скажем, мало кого тянет в сон - организм, как правило, получает мощный энергетический импульс на весь день. Статические нагрузки вроде йоги или пилатеса и тренировки в бассейне, напротив, сильно располагают ко сну, но этот соблазн нужно определенно перебороть. Организму, а особенно сердечному ритму, требуется более плавный переход в состояние покоя - дайте ему как минимум два часа после тренировки, прежде чем ложиться отдыхать.

2. НЕДОСТАТОК ЖИДКОСТИ

По поводу питья во время нагрузок у тренеров мнения расходятся. Но совершенно очевидно, что восполнять водный баланс после занятий нужно обязательно. Некоторые решают воздерживаться от потребления воды первое время после тренировки, дабы не возникло отеков. Однако пить необходимо столько, сколько требует организм. Это важно и для здоровья, и для закрепления результатов тренировки. Важно еще и что именно вы пьете - предпочтение всегда лучше отдать очищенной воде, а не сокам или содовой, не говоря уже об энергетиках, которые многие включают в рацион для ускорения метаболизма: это абсолютное табу.

3. ГОЛОДАНИЕ

Спорт сжигает много энергии, которую необходимо восполнить, даже если ваша цель - сбросить лишний вес. Длительное голодание после нагрузок не приведет к желаемому результату. В то же время набрасываться на еду и даже легкие перекусы сразу после зала тоже крайне не рекомендуется: во время тренировки мы запускаем механизм ускоренного сжигания собственных калорий, который будет действовать еще пару часов после физической активности (то есть вы закончили тренироваться, но организм продолжает "сжигать жир"). Если же в этот момент вы решите утолить голод, то дадите организму альтернативный источник энергии и остановите сжигание калорий. Оптимальный вариант - устроить легкий перекус через 1,5-2 часа после тренировки пищей, состоящей из белка и простых углеводов. Салат из овощей или куриная грудка отлично подойдут.

4. ОТСУТСТВИЕ СТРЕТЧИНГА

Как правило, силовые и аэробные тренировки в конце заканчиваются 5-10-минутной растяжкой. Многие ею пренебрегают - и очень зря. Эта растяжка выполняется не для дополнительной нагрузки мышц, а наоборот, для их разгрузки, восстановления, эластичности. После тренировки проработанные мышцы еще несколько часов находятся в состоянии напряжения и активности. Для того, чтобы успокоить их сразу после нагрузок, необходимо слегка потянуться - тогда концентрация молочной кислоты в мышцах снизится, а вы закрепите отличный результат тренировок.

Н. Гасымова

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