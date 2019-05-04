Сямра Рагимли продемонстрировала идеальный шпагат - ВИДЕО

Популярная певица Сямра Рагимли своей прекрасной физической формой обязана не только природным данным, но и регулярным физическим тренировкам.

Фотографиями и видео с тренировок Сямра смело делится на своей странице в Instagram, мотивируя девушек на посещение тренажерного зала.

Как сообщает Lady.Day.Az, вчера певица вновь поделилась видео с тренировок, продемонстрировав фолловерам идеальный шпагат.

Н. Гасымова

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