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4 мая 2019 11:50

Сямра Рагимли продемонстрировала идеальный шпагат - ВИДЕО

Популярная певица Сямра Рагимли своей прекрасной физической  формой обязана не только природным данным, но и регулярным физическим тренировкам.

Фотографиями и видео с тренировок Сямра смело делится на своей странице в Instagram, мотивируя девушек на посещение тренажерного зала. 

Как сообщает Lady.Day.Az, вчера певица вновь поделилась видео с тренировок, продемонстрировав фолловерам идеальный шпагат.

Н. Гасымова       

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